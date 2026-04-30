Yago Fernando é tetracampeão de atletismo paralímpico dos Jogos Escolares 

O aluno da Escola Estadual Prof.ª Enny Tereza Longo Fracaro, treinado pelo professor Márcio Fukuiama, voltou a colocar Votuporanga no alto do pódio do Centro Paralímpico Brasileiro, no bairro Jabaquara, em São Paulo.

Sim, ele fez de novo! O atleta Yago Fernando dos Santos Rodrigues, treinado pelo professor Márcio Fukuiama e representando a Escola Estadual Prof.ª Enny Tereza Longo Fracaro, localizada na zona norte de Votuporanga/SP, sagrou-se tetracampeão paulista de atletismo paralímpico dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo.

Na competição disputada no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), no bairro Jabaquara, na capital paulista, entre os dias 26 e 29 de abril, o atleta votuporanguense disputou, desta vez, a categoria sub-16, vencendo as provas de 100 metros rasos com o tempo de 22 segundos e 24 centésimos e na prova de salto em distância, com a incrível marca de 3 metros e 54 centímetros, cravando o novo recorde nacional da categoria.

Yago, que já era defensor do recorde da categoria sub-14, agora alcança a marca em sua nova categoria, ele compete na classe T 42 de deficiência física.

Ao Diário, o professor e um dos principais incentivadores de Yago Fernando, Márcio Fukuiama, explicou que a sua participação do atleta votuporanguense na competição só foi possível “graças ao apoio incondicional da direção da escola, dirigida pelo Sr. José Ricardo, que não mediu esforços para viabilizar a participação do aluno com o apoio financeiro para o lanche da equipe, assim como da Diretoria de Ensino, através do professor coordenador do Núcleo pedagógico, Danilo Troleis.”

Agora, Yago espera a sua convocação para a etapa nacional dos Jogos Escolares Brasileiros Paralímpicos, que será realizado em novembro, novamente na cidade de São Paulo.

“Se alguém da comunidade ou algum empresário puder ajudar para que o atleta continue a representar a nossa cidade, precisamos de apoio com materiais, transporte, alimentação e estádia”, salienta Márcio Fukuiama, que conta com o apoio local para continuar pavimentando o caminho das competições para o multicampeão Yago Fernando. O telefone para contato é o (17) 997056131.