CAV enfrenta o Juventus mirando o G-8 do Paulistão A2 

O duelo desta quarta-feira (12), às 19h30, na Arena Plínio Marin, será a 410ª partida oficial do Votuporanguense.

O Clube Atlético Votuporanguense finalizou nesta terça-feira a preparação para o duelo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista Série A2 de 2025 nesta quarta-feira (12.fev), contra o Juventus, às 19h30, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

O CAV vem de empate diante do Grêmio Prudente por 2 a 2, no último sábado (8), no Estádio Prudentão, em um jogo que os donos da casa chegaram abrir dois gols de diferença, mas cederam o empate graças a mudança de postura da Pantera Alvinegra no intervalo. Resultado manteve a fase sem derrotas do Votuporanguense, que aparece na nona colocação, embolado no grupo intermediário, sendo o primeiro fora do grupo de classificação G-8.

Para o compromisso diante do Juventus, terceiro colocado da tabela, a comissão técnica liderada pelo treinador Rogério Corrêa terá o desfalque do volante Derick, autor do primeiro gol do Votuporanguense contra o Grêmio Prudente, mas que após receber o terceiro cartão amarelo ficará de fora, cumprindo suspensão.

O jogo contra o Moleque Travesso traz marcas importantes para a Pantera Alvinegra, segundo o Grupo Memorial Votuporanguense, que atua para resgatar a história do esporte local, e para tanto, o duelo desta quarta-feira será a 410ª partida oficial do Votuporanguense. E não é só, caso o CAV balance as redes do Juventus, será o 540º gol alvinegro.

Por falar no Moleque Travesso, que vem embalado por três vitórias consecutivas, fez sua última vítima na manhã de domingo, quando venceu o São José por 2 a 0 no Estádio Conde Rodolfo Crespi, também conhecido como Estádio da Rua Javari.

Para ficar de olho em CAV x Juventus a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Fagson Júnior dos Santos Silva, que será auxiliado por Giovanni Crescêncio e Matheus Guilherme Biselli da Cruz. Já Pedro Henrique Alves de Paula será o 4º árbitro, enquanto Marcel Luis Biava Cordova atuará como analista de vídeo.

Ingressos

De olho neste duelo, visando a continuidade da sequência sem derrotas e uma possível vaga no G-8 do estadual, o CAV está com ingressos a venda:

Setor 1 (Arquibancada Coberta): R$ 30,00

Setor 2 (Arquibancada Descoberta): R$ 15,00

Setor 3 (Visitante): R$ 15,00

Os torcedores podem ainda adquirir os ingressos antecipadamente, evitando longas filas nas bilheterias da Toca da Pantera, em pontos de venda como: Polizeli Parafusos; Escapin Celulares; Loja do CAV (Arena Plínio Marin); Bar Seu Caneco; além do site Guichê Web.

“A presença da torcida alvinegra será fundamental para transformar a Arena Plínio Marin em um verdadeiro caldeirão. O Votuporanguense conta com sua força nas arquibancadas para seguir firme na luta por uma vaga na próxima fase!”, afirmou o CAV.