Feira de Adoção: Abrigo Municipal ficará aberto neste domingo para visitação

Ação incentiva a adoção responsável e amplia a chance de cães e gatos conquistarem um novo lar.

A Secretaria de Bem-Estar Animal realiza neste domingo (3.mai), das 9h às 15h, mais uma edição da Feira de Adoção Pet no Recanto dos Focinhos, localizado na Estrada Municipal VTG-342, no Sexto Distrito Industrial. A iniciativa busca sensibilizar a população sobre a importância da adoção responsável e reforçar o papel do abrigo como espaço de acolhimento temporário para animais resgatados.

Atualmente, o Recanto abriga 104 animais, entre cães e gatos, todos vacinados, vermifugados e aptos para adoção. A proposta é aproximar a comunidade desses animais que aguardam a oportunidade de viver em um lar definitivo, com cuidado, proteção e afeto.

De acordo com o secretário da pasta, Leonardo Brigagão, a escolha do domingo busca ampliar o acesso da população à ação. “Optamos pelo fim de semana para facilitar a participação das famílias, especialmente aquelas que trabalham durante a semana e também pessoas de cidades vizinhas que desejam conhecer o abrigo e adotar um animal.”

Outra forma de adoção com muita comodidade e na palma da mão é por meio do módulo “Adote um Pet” no aplicativo Conecta Votuporanga. Ao clicar na opção de adoção, o interessado pode conferir a lista dos cachorros e gatos que estão disponíveis à espera de um lar e dar andamento aos processos legais para levar o animal para casa.

O aplicativo Conecta Votuporanga está disponível nas lojas App Store e Play Store, o download pode ser feito através do link http://conectavotuporanga.govdigital.app/download

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (17) 9 9742-3545.