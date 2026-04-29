Copa do Mundo dos lesionados: veja quem já está fora do torneio e quem ainda tenta se recuperar 

Alguns dos principais destaques do futebol mundial ficarão ausentes da competição, enquanto outros tentam recuperação às vésperas do início do torneio.
Faltando pouco mais de um mês para a Copa do Mundo, as lesões de jogadores importantes causam apreensão em diversas seleções apreensivas. O Brasil, por exemplo, certamente não terá Rodrygo e Militão, enquanto Estêvão e Alisson tentam se recuperar a tempo. A França perdeu Ekitiké, a Alemanha terá a ausência de Gnabry, e a Holanda estará sem Xavi Simons.
Confira a lista dos principais nomes que se machucaram nos últimos meses e suas respectivas condições às vésperas do Mundial. Veja abaixo:
Brasil
- Rodrygo: fora da Copa (rompimento do ligamento do joelho, sofrida em março)
- Éder Militão: fora da Copa (lesão na coxa que demandará cirurgia)
- Vanderson: praticamente fora da Copa após passar por cirurgia
- Estêvão: tem lesão na coxa e tenta recuperação
- Raphinha: tem lesão na coxa; deve retornar ainda em maio
- Alisson: tem lesão na coxa; deve retornar ainda em maio
Alemanha
- Serge Gnabry: fora da Copa (lesão na coxa)
Argentina
- Cristian Romero: tem lesão no joelho e tenta recuperação
Croácia
- Luka Modric: tem lesão na maçã do rosto e tenta recuperação
Espanha
- Lamine Yamal: tem lesão na coxa e está fora da temporada, mas deve retornar a tempo para a Copa
- Rodri: tem lesão na virilha; deve retornar ainda em maio
França
- Ekitiké: fora da Copa (rompimento do tendão de aquiles)
- Mbappé: tem lesão na coxa; deve voltar a tempo da Copa
Holanda
- Memphis: iniciou transição física; deve retornar a tempo da Copa
- Xavi Simons: fora da Copa (ruptura de ligamento)
Portugal
- Rúben Dias: tem lesão na coxa; deve voltar a tempo da Copa
Turquia
- Arda Güler: tem lesão no bíceps femoral; deve voltar a tempo da Copa
Uruguai
- Piquerez: passou por cirurgia; tenta recuperação a tempo da Copa
*Com informações do ge