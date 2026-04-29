Copa do Mundo dos lesionados: veja quem já está fora do torneio e quem ainda tenta se recuperar 

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Rodrygo está fora da Copa — Foto: Reuters

Alguns dos principais destaques do futebol mundial ficarão ausentes da competição, enquanto outros tentam recuperação às vésperas do início do torneio.

Faltando pouco mais de um mês para a Copa do Mundo, as lesões de jogadores importantes causam apreensão em diversas seleções apreensivas. O Brasil, por exemplo, certamente não terá Rodrygo e Militão, enquanto Estêvão e Alisson tentam se recuperar a tempo. A França perdeu Ekitiké, a Alemanha terá a ausência de Gnabry, e a Holanda estará sem Xavi Simons.

Confira a lista dos principais nomes que se machucaram nos últimos meses e suas respectivas condições às vésperas do Mundial. Veja abaixo:

Brasil

  • Rodrygo: fora da Copa (rompimento do ligamento do joelho, sofrida em março)
  • Éder Militão: fora da Copa (lesão na coxa que demandará cirurgia)
  • Vanderson: praticamente fora da Copa após passar por cirurgia
  • Estêvão: tem lesão na coxa e tenta recuperação
  • Raphinha: tem lesão na coxa; deve retornar ainda em maio
  • Alisson: tem lesão na coxa; deve retornar ainda em maio 

Alemanha

  • Serge Gnabry: fora da Copa (lesão na coxa) 

Argentina 

  • Cristian Romero: tem lesão no joelho e tenta recuperação 

Croácia

  • Luka Modric: tem lesão na maçã do rosto e tenta recuperação 

Espanha

  • Lamine Yamal: tem lesão na coxa e está fora da temporada, mas deve retornar a tempo para a Copa
  • Rodri: tem lesão na virilha; deve retornar ainda em maio 

França 

  • Ekitiké: fora da Copa (rompimento do tendão de aquiles)
  • Mbappé: tem lesão na coxa; deve voltar a tempo da Copa 

Holanda 

  • Memphis: iniciou transição física; deve retornar a tempo da Copa
  • Xavi Simons: fora da Copa (ruptura de ligamento) 

Portugal 

  • Rúben Dias: tem lesão na coxa; deve voltar a tempo da Copa 

Turquia

  • Arda Güler: tem lesão no bíceps femoral; deve voltar a tempo da Copa 

Uruguai

  • Piquerez: passou por cirurgia; tenta recuperação a tempo da Copa 

*Com informações do ge 

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