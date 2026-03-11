CAV anuncia zagueiro Heitor para a sequência da Série A2 

Aos 36 anos, defensor estava no São Luiz de Ijuí-RS.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou, na tarde desta terça-feira (10.mar), a chegada do zagueiro Heitor como reforço para a sequência da temporada 2026. O jogador estava no São Luiz de Ijuí-RS, no qual foi capitão durante o Gauchão e na conquista da Taça Farroupilha.

No clube gaúcho, foram seis jogos em 2026: cinco atuando como titular os 90 minutos e uma partida saindo do banco de reservas. Em 2025, vestiu as camisas de Ypiranga-RS e América-RN, entrando em campo 22 vezes.

Com 36 anos, 1,90 m de altura e pé direito dominante, Heitor chega trazendo muita experiência no futebol brasileiro. Natural de Cláudio/MG, o defensor acumula passagens por diversos clubes do país, como São Luiz, América-RN, Ypiranga-RS, Mirassol, Volta Redonda, Resende, Vila Nova, Tombense, Fortaleza e XV de Piracicaba, além de uma experiência internacional no Kiryat Shmona, de Israel.

O zagueiro também carrega no currículo a marca de tricampeão brasileiro da Série C, demonstrando experiência em competições nacionais e em campanhas de acesso.

Classificado para o quadrangular da segunda fase da Série A2 do Campeonato Paulista, o Votuporanguense está no Grupo 1, ao lado de Água Santa, Ituano e XV de Piracicaba.