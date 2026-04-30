Falta de cuidadores em escolas de Votuporanga irrita famílias 

“No papel a lei é tão bonita, mas não passa disso”, desabafou uma mãe ao Diário. Prefeitura afirmou que uma empresa está sendo contratada para contratar novos profissionais.

Jorge Honorio

A falta de cuidadores em escolas da rede municipal de ensino de Votuporanga/SP tem irritado famílias que possuem alunos vinculados à rede e demandam atenção especial. O problema não é novo, mas persiste e incomoda, inclusive, quem já era atendido e está deixando de ser pela falta no dia ou saída definitiva do profissional da unidade escolar.

É caso de Gabrielly Allmeida, mãe de um menino autista nível 3 de suporte, vinculado a rede e que foi surpreendida por um comunicado da escola, alegando que devido à falta de servidores, no caso, do cuidador do aluno, não poderia garantir o atendimento. A questão gerou irritação e a mãe desabafou nas redes sociais.

Outra mãe de aluno, que procurou o Diário, mas preferiu não ter a identidade divulgada, reclamou no mesmo sentido, contando que tem sofrido com a falta de cuidadores: “Vou ser sincera, não gosto de reclamar para não parecer chata, mas me sinto impotente, eu me sinto dentro de um buraco. Eu acho que muitas mães também devem se sentir assim, porque a lei no papel é tão bonita, mas não passa disso. Aqui entre as pessoas normais, que não somos políticos, que não temos dinheiro, temos que contar com a piedade da equipe escolar, mas acho que tem vezes que eles também não podem nos ajudar, falta pessoal para trabalhar”, afirmou emocionada à mãe de um menino de 8 anos, apresentando um laudo médico referente à criança.

A lei na qual se refere à mãe é um decreto estadual, de abril de 2023, que obriga a disponibilização de profissionais para educação especial.

O Diário procurou a Prefeitura de Votuporanga, que por meio da Secretaria Municipal da Educação, informou que está finalizando a contratação da empresa que irá realizar o processo seletivo para convocação de novos profissionais: “A previsão é de que o edital de abertura do processo seletivo seja publicado ainda neste semestre.”