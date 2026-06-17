Terceiro suspeito de matar mulher encontrada em canavial dentro do porta-malas de carro é preso 

A vítima, Luana Cristina Boldrim, de 29 anos, foi localizada com as mãos e pernas amarrada e com uma sacola na cabeça em Catanduva/SP.

O terceiro suspeito de participação na morte de uma mulher de 29 anos, encontrada dentro do porta-malas de um carro em um canavial na noite de segunda-feira (15.jun), em Catanduva/SP, foi preso no fim da manhã desta terça-feira (16.jun).

A vítima, Luana Cristina Boldrim, foi localizada com as mãos e pernas amarrada e com uma sacola na cabeça.

Bruno Henrique Alves e Cassiano José da Silva, outros dois suspeitos de envolvimento no crime, foram presos em flagrante e confessaram o assassinato. Eles estavam próximos ao canavial quando foram abordados pelos policiais militares.

A dupla disse à polícia que foi até a casa de Luana para cobrar uma dívida de produtos farmacêuticos. Depois, a sequestraram e a levaram até o canavial, onde o carro foi localizado.

Em entrevista à TV TEM, o tenente da Polícia Militar, Edinei Laedis dos Santos Júnior, relatou que foi possível localizar o terceiro investigado após denúncias da população: “Em diligências contínuas, na madrugada, as equipes receberam denúncias via COPOM de populares informando sobre um terceiro indivíduo participante do crime, que foi localizado e de imediato confessou participação”, explicou o tenente.

O terceiro suspeito, que não teve o nome divulgado pelos policiais, foi preso em Catanduva e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária. Conforme o tenente, as investigações apontam que os suspeitos extorquiam a vítima, mas a motivação do crime ainda não foi completamente esclarecida.

*Com informações do g1