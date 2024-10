Idosa conhecida como ‘vovó do tráfico’ é presa em Rio Preto 

A mulher de 72 anos foi localizada e presa no bairro Eldorado, nesta quarta-feira (9).

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) prendeu uma mulher, de 72 anos, conhecida como “vovó do tráfico”, no bairro Eldorado, em São José do Rio Preto/SP, nesta quarta-feira (9.out).

De acordo com a polícia, a idosa fazia parte de uma organização criminosa que era liderada pelo esposo dela. No mundo do crime, o homem é conhecido como “zé da galera” e mesmo após ser preso, tinha uma atuação importante no tráfico de drogas.

Áudios captados e analisados pela equipe de investigação revelaram que a “vovó do tráfico” passou a cobrar, presencialmente, dividas dos usuários e também colaborava pagando despesas de outros membros da quadrilha que já estavam presos.

Mesmo com a prisão de “zé da galera” e de outro envolvido que era apelidado de “carabina”, ambos conseguiam manter as atividades por meio da participação ativa da idosa.

Ela foi presa, encaminhada à DEIC e deve passar por audiência de custódia.

*Com informações do g1

