Palmeiras muda data da reapresentação, e médico atualiza situação de Vitor Roque 

Além do atacante, Paulinho, Benedetti e Jefté já iniciaram trabalhos na Academia de Futebol; o restante do grupo terá mais dias de férias.

O Palmeiras alterou a data da reapresentação para início da intertemporada, durante a paralisação para a Copa do Mundo. Agora, elenco e comissão técnica só voltam aos trabalhos na próxima quarta-feira, dia 24, enquanto a programação anterior indicava retorno para o domingo, dia 21.

“Depois da última partida que disputamos, já sabíamos que teríamos esse período de recesso programado. Num primeiro intervalo, foi acordado comissão técnica e diretoria, que haveria um descanso. Foram sequências de jogos e viagens muito pesadas, isso traz um desgaste natural, não só fico como mental. O ideal é que esses atletas tivessem um período para descansar, viajar e ficar com as famílias e não haveria nenhum tipo de programação”, disse Pedro Pontin, coordenador médico do clube, em vídeo publicado pela TV do clube.

“Teremos uma pré-temporada cheia dessa vez, mas, mesmo assim, entendemos que alguns atletas precisavam estar numa forma física minimamente condicionada, para que eles sintam menos o impacto dos treinamentos. Alguns atletas foram orientados a fazer atividades, remotas ou oferecemos as instalações do clube para tratar com nossos profissionais. Tivemos uma excelente adesão, eles optaram por fazer com o trabalho aqui. Já fizemos as atividades remotas em outras ocasiões.”

Nas imagens divulgadas pelo Palmeiras, Vitor Roque Jefté, que se estão em recuperação de lesões, aparecem na Academia de Futebol, assim como Benedetti e Paulinho, que fazem um trabalho individualizado.

“Vitor Roque numa situação de recuperação mais avançada, excelente processo de recuperação e já faz alguns exercícios funcionais. Fundamentais para a recuperação dele mesmo. O Jefté numa fase ainda precoce, de um retorno cirúrgico. Sabemos da importância de ambos estarem aqui, sob os nossos cuidados, para que a recuperação deles seja a melhor possível”, finalizou.

O Palmeiras só volta a campo no dia 22 de julho, quando visita o Coritiba, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, Abel Ferreira e companhia terão tempo para trabalhar e extrair o melhor da equipe no segundo semestre.

*Com informações do ge