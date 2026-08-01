63ª EXPO Rio Preto abre os portões neste sábado com programação voltada para negócios e entretenimento

Abertura da maior feira agropecuária do Noroeste Paulista tem início com a Etapa Corte, leilões, programação infantil e show de Clayton e Romário. Feira tem entrada e estacionamento gratuitos.

A primeira fase da 63ª EXPO Rio Preto tem início neste sábado (1º.ago), no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, em São José do Rio Preto. Com o slogan “A EXPO é nossa. O Agro é de todos”, a edição de 2026 da feira promete unir negócios, programação técnica e entretenimento para toda a família. A entrada e o estacionamento são gratuitos para todo o público em todos os dias do evento, de 1º a 16 de agosto.

Realizada pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, apresentada pela FAESP/SENAR-SP e com correalização da Gaetan Shows e Eventos, a 63ª EXPO Rio Preto se tornou o maior evento agropecuário do Noroeste Paulista e a segunda maior do Estado de São Paulo em número de animais.

Além de expositores de diversas áreas e espaço para pequenos e médios produtores, a feira também conta com a participação de cerca de 150 pecuaristas de diferentes regiões do país que estarão presentes ao longo das duas fases do evento: a Etapa Corte (de 1º a 9 de agosto) e a Etapa Leite (de 12 a 16 de agosto).

“A EXPO Rio Preto conecta produtores, criadores, empresas e o público geral em um ambiente que movimenta negócios e sustenta o desenvolvimento do agronegócio em nossa região”, destacou a secretária municipal de Agricultura e Abastecimento de Rio Preto,

Carina Ayres.

Agronegócio em pauta: julgamento, prova técnica, leilões e exposição

A 63ª EXPO Rio Preto contará com julgamento e exposição de 11 raças bovinas (Nelore Padrão, Nelore Mocho, Nelore Pintado, Guzerá, Tabapuã, Sindi, Simental, Gir Leiteiro, Girolando, Santa Gertrudis e Gir Dupla Aptidão – apenas para exposição), três raças de ovinos (Santa Inês, Dorper, Suffolk) e uma raça equina (Mangalarga).

Logo no primeiro final de semana, o cavalo Mangalarga se apresenta na pista coberta para julgamento e provas.

Já os julgamentos dos bovinos começam no dia 4 de agosto com as raças Nelore Padrão e Nelore Mocho. Durante a primeira fase os bovinos Nelore Pelagem, Guzerá e Tabapuã também serão os destaques na pista de julgamento. Os bovinos Nelore participam da

última etapa do Ranking Nelore Ouro, um importante circuito nacional de avaliação genética e julgamento da raça.

Na segunda fase da 63ª EXPO Rio Preto, Etapa Leite (de 12 a 16 de agosto), além dos julgamentos, também será realizado o Torneio Leiteiro. Organizado pela ABCGIL em parceria com a Láctea Noroeste (Associação de Produtores de Leite do Noroeste Paulista), a

competição é um dos grandes destaques da programação técnica do evento. As raças Gir Leiteiro, Girolando, Sindi, Simental, Santa Gertrudis são as estrelas da segunda fase técnica da EXPO Rio Preto.

Um dos destaques da programação técnica da 63ª EXPO Rio Preto são as InterTechs Agro, circuito de palestras que foi pensado para fortalecer o agronegócio ao ampliar oportunidades para pequenos e médios produtores.

Apresentada pelo Sistema FAESP/SENAR-SP, a InterTech Agro de 2026 contará com equideocultura (03/08), agroecolocia e sustentabilidade (05/08), pecuária de corte (06/08), heveicultura (07/08) e apicultura e meliponiculutra (08/08) como os temas de sua primeira etapa. Na segunda fase, aquicultura/avicultura (12/08), sucessão familiar e gestão

de propriedades (13/08), pecuária de leite (14/08) e semeadores do agro (15/08) serão os assuntos.

Além do circuito de palestras, o Sistema FAESP/SENAR-SP comandará uma grade de cursos voltados ao empreendedorismo rural e artesanatos entre os dias 3 e 15 de agosto. Serão seis cursos com carga horária das 8h às 17h (incluindo intervalo para o almoço) e certificado de conclusão validado pela organização.

Ainda no eixo de negócios, outro setor de destaque da feira será o Espaço Origens, dedicado ao comércio para micro e pequenos produtores da região atendidos pelo Senar. O ambiente reunirá 20 microempreendedores com produtos que representam a identidade

regional, além de empresas de prestação de serviços e soluções tecnológicas voltadas ao agronegócio.

Leilões

Além de leilões e julgamentos, a programação da 63ª EXPO Rio Preto também contempla cinco leilões. No dia 1º de agosto, às 14h, o Leilão de Gado de Corte, promovido pela Tanabi Leilões, abre o calendário de remates da feira. No mesmo dia, às 20h, é a vez dos

equinos Mangalarga receberem lances.

No dia 13 de agosto (quinta-feira), às 19h, acontece a segunda edição do Leilão Girolando Premium, voltado à comercialização de animais de elevada qualidade genética para a pecuária leiteira.

Já no dia 15 de agosto (sábado), às 14h, será realizado o Leilão de Gado Mulheres do Agro. Encerrando a programação, no dia 16 de agosto (domingo), às 16h, será realizado o Leilão de Genética de Pulos Astros da Arena, destinado a criadores e competidores interessados em linhagens de alto desempenho para provas equestres.

Shows, programação infantil e praça de alimentação: entretenimento para toda a família

Além dos negócios, a 63ª EXPO Rio Preto oferece uma programação voltada ao lazer repleta de atividades para crianças e família (confira abaixo a programação do primeiro final de semana).

O evento contará com três restaurantes com cardápios diversificados, duas praças de alimentação, food trucks e vendedores distribuídos ao redor do recinto. No primeiro dia da feira, 1º de agosto (sábado), as áreas destinadas à alimentação funcionarão das 11h às 22h. Já no dia 2 de agosto (domingo), os espaços seguirão abertos das 11h às 20h.

O tradicional Chico Barrigudo comandará o restaurante instalado no espaço Cablocão, trazendo opções de sucesso do bar como feijoada, panceta e coxinhas. Vale notar que o espaço oferecerá happy hour com shows de artistas regionais de quinta a sábado.

Um dos grandes alvos da organização do evento, o público infantil será presenteado com o espaço EXPO Kids. Ali, será posicionado um restaurante pensado especialmente para as crianças com um cardápio composto por hambúrgueres, cachorro-quente, batata frita e pastel.

Além disso, o espaço sediará brincadeiras, gincanas, oficinas de desenho, pintura facial, esculturas com balões e brinquedos infláveis gratuitos. Entre as novidades também está o rodeio de carneiros, competição gratuita destinada a crianças de até oito anos que

premiará os cinco melhores participantes com bicicletas.

Uma outra atração de destaque será a Fazendinha do Tio Claudinho, que promete encantar os visitantes com a graça de 40 animais de pequeno porte (incluindo mini pôneis, mini-horses, mini burros, minicabras, coelhos, lhamas e alpacas) e cavalos adestrados, proporcionando experiências de interação para crianças e adultos.

Ainda assim, a pista coberta promete ser um dos grandes pontos de encontro do público ao concentrar todos os shows de artistas nacionais.

As apresentações serão gratuitas, mas haverá entrada solidária com a doação (não obrigatória) de 1 kg de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Confira a programação do 1º final de semana da EXPO Rio Preto:

1º/08 – SÁBADO

● 08h às 17h – Julgamentos da raça Mangalarga

● 10h – Abertura oficial da EXPO Rio Preto

● 10h – Personagens itinerantes: Mônica e Cebolinha

● 10h às 22h – Fazendinha de mini animais

● 10h às 22h – Brinquedos infláveis gratuitos

● 10h às 13h – Atividades recreativas com brincadeiras, gincanas, oficina de desenhos, pintura facial e esculturas com balões

● 14h – Leilão de gado de corte

● 14h – Show da banda Os Kombinados

● 14h às 17h – Atividades recreativas com brincadeiras, gincanas, oficina de desenhos, pintura facial e esculturas com balões

● 15h30 – Show Fazendinha: Uma Aventura Caipira

● 18h – Personagens itinerantes: Galinha Pintadinha

● 20h – Leilão de cavalo Mangalarga

● 21h – Shows de Léo Vieira e Vinícius / Clayton e Romário

02/08 – Domingo

● 08h às 18h – Julgamentos da raça Mangalarga

● 10h – Personagens itinerantes: Mickey e Minnie Country

● 10h às 13h – Atividades recreativas com brincadeiras, gincanas, oficina de desenhos, pintura facial e esculturas com balões

● 10h às 22h – Fazendinha de mini animais

● 10h às 20h – Brinquedos infláveis gratuitos

● 14h às 17h – Atividades recreativas com brincadeiras, gincanas, oficina de desenhos, pintura facial e esculturas com balões

● 15h30 – Show Lilo & Stich

● 18h – Personagens itinerantes: Vaquinha e Porquinho

● 12h – Shows de Júnior e Cristiano + Os Cuiabanos / Sérgio Reis