Olímpia abre neste sábado a 62ª edição do Festival do Folclore, um dos maiores eventos de cultura popular do Brasil

A Estância Turística de Olímpia inicia neste sábado, 1º de agosto, mais uma edição de um dos mais tradicionais eventos culturais do país. O 62º Festival do Folclore de Olímpia (FEFOL) será realizado até o dia 9 de agosto, reunindo mais de 70 grupos folclóricos e parafolclóricos, representantes de 21 estados brasileiros, em uma grande celebração das manifestações culturais que ajudam a preservar a identidade e as tradições do povo brasileiro.

Reconhecida oficialmente como Capital Nacional do Folclore, Olímpia espera receber cerca de 180 mil visitantes ao longo dos nove dias de programação. O festival é considerado uma das maiores vitrines da cultura popular brasileira, promovendo intercâmbio entre diferentes regiões do país e fortalecendo o turismo cultural no interior paulista.

A programação de abertura começa às 18h30, com o lançamento do Anuário do Festival. Na sequência, às 19 horas, será inaugurada a Vila Brasil, novo espaço permanente voltado à valorização das manifestações culturais e da gastronomia regional. Às 19h30 acontece o tradicional hasteamento das bandeiras e, às 20 horas, a cerimônia oficial de abertura, seguida pelo desfile das delegações participantes na arena do Recinto do Folclore “Professor José Sant’anna”.

O encerramento da primeira noite terá como destaque o show gratuito do sambista Neguinho da Beija-Flor, atração que integra a homenagem prestada pelo festival ao Estado do Rio de Janeiro, tema da edição deste ano. Além do cantor, diversos grupos fluminenses levarão à arena manifestações como cirandas, folias, quadrilhas, afoxés e outras expressões tradicionais da cultura carioca.

Durante toda a semana, o público poderá acompanhar apresentações folclóricas, oficinas culturais, seminários, cortejos pelas ruas da cidade, atividades educativas, exposições, feira de artesanato, gastronomia típica e a programação do Pavilhão dos Saberes e Sabores, que também receberá apresentações musicais e de violeiros.

Entre as novidades desta edição está a realização do 1º Encontro sobre Folclore e Turismo, promovido pela Fatec, reunindo pesquisadores, estudantes e especialistas para discutir o papel das tradições populares no desenvolvimento do turismo cultural, reforçando a importância do festival também como espaço de produção de conhecimento.

Realizado desde 1965, o Festival do Folclore de Olímpia tornou-se referência nacional na preservação do patrimônio cultural imaterial brasileiro. Ao reunir grupos das cinco regiões do país, o evento proporciona ao público uma verdadeira viagem pela diversidade das danças, músicas, crenças, festas populares e costumes que formam a identidade cultural do Brasil.