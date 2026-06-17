Colégio Comercial de Votuporanga celebra o Dia do Técnico em Enfermagem com gesto de solidariedade

A iniciativa resultou na arrecadação de mais de 50 litros de leite, destinados integralmente à Santa Casa de Votuporanga.

A enfermagem é, por essência, a arte de cuidar. E quando esse cuidado transborda as salas de aula e se transforma em solidariedade, o impacto atinge diretamente o coração da nossa comunidade. Foi com esse espírito humanizado que o Colégio Comercial de Votuporanga celebrou o Dia do Técnico em Enfermagem, comemorado em 20 de maio, unindo o aprimoramento profissional de seus alunos a um nobre gesto em prol dos pacientes do nosso Complexo Hospitalar.

Para marcar a data, a instituição de ensino promoveu um evento comemorativo especial, composto por três palestras com profissionais renomados da área, que compartilharam experiências e debateram os desafios e a evolução da profissão. Mais do que absorver conhecimento técnico, os estudantes foram convidados a praticar o ato mais puro da assistência: a empatia. Como gesto simbólico e solidário, cada aluno contribuiu com a doação de um litro de leite.

A iniciativa resultou na arrecadação de mais de 50 litros de leite, destinados integralmente à Santa Casa de Votuporanga. A ação reforça uma parceria histórica e afetiva que já soma anos de cooperação entre o Hospital e o Colégio Comercial na formação de novos profissionais da saúde para a nossa região.

Para o diretor da instituição de ensino, Prof. Antonio Casali, o evento cumpriu perfeitamente o papel social que a educação deve exercer na sociedade: “Foi uma oportunidade única para os nossos alunos se aprimorarem com grandes palestras, enriquecendo a bagagem profissional que levarão para os plantões, e ainda de estenderem a mão e darem uma contribuição, com muito carinho, à nossa Santa Casa.”

A gratidão de quem recebe o cuidado

O leite arrecadado é um insumo de extrema importância no dia a dia hospitalar, compondo a dieta e garantindo o suporte nutricional adequado para centenas de pacientes em recuperação nas nossas alas assistenciais.

Rosemir Lopes, o Milão, responsável pelo setor de captação de recursos da Santa Casa, fez questão de expressar a profunda gratidão do hospital por esse vínculo que gera vida e saúde: “Ficamos imensamente felizes e comovidos com esse gesto tão bonito. O Colégio Comercial é um parceiro de décadas da nossa Santa Casa, nos ajudando a colocar profissionais exemplares no mercado, e ver esses futuros técnicos em enfermagem já iniciando a trajetória com esse olhar solidário é emocionante. Em nome de cada paciente e de toda a nossa equipe, o nosso muito obrigado ao professor Casali e a cada aluno. Esse leite vai direto para a mesa de quem precisa, transformado em nutrição e esperança.”

A Santa Casa de Votuporanga agradece ao Colégio Comercial de Votuporanga por provar que a saúde e a educação, quando caminham de mãos dadas, têm o poder de nutrir o corpo, a alma e o futuro de toda a nossa gente.