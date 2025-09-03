Palmeira D’Oeste recebe 1º Dia de Campo do Sebrae-SP com foco na comercialização e valorização da produção rural

Organizado pelo Sebrae-SP, Senar-SP e Sindicato Rural de Jales, evento contará com palestras de renome e abre o calendário de ações da Feira da Uva de Palmeira d’Oeste.

O Sebrae-SP realiza, em parceria com o Senar-SP e o Sindicato Rural de Jales, o 1º Dia de Campo de Palmeira D’Oeste e região, marcado para o dia 10 de setembro, a partir das 13h, na Chácara São José, no Córrego do Bananal, propriedade da família Sversuti. O evento, gratuito e com vagas limitadas, abre o calendário de ações da 33ª Feira da Uva e tem como objetivo fortalecer os produtores rurais locais.

Entre os destaques da programação está a participação da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), que levará ao município um palestrante da capital paulista para abordar estratégias de comercialização e valoração de frutas e hortaliças frescas. A expectativa é que a apresentação ofereça orientações práticas sobre como ampliar o alcance e a competitividade da produção local.

“Essa palestra vem ao encontro da necessidade do produtor rural da nossa região. Isso porque eles precisam entender o que o cliente final e o mercado esperam da fruta dele na hora de realizar a comercialização, a capacitação chega para que eles percebam que muitas vezes o que precisa para que a valorização aconteça é o investimento do conhecimento”, disse Eliana Germano, consultora de negócios do Sebrae-SP.

Além da palestra da Ceagesp, o evento contará com especialistas da Embrapa de Jales, que apresentarão cultivares voltados para consumo in natura e elaboração de sucoso. “A Embrapa apresentará oportunidades para os novos mercados de Palmeira d’Oeste e região”, completou ela.

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), parceiro do Sebrae-SP na construção do projeto de Indicação Geográfica da região, falará tecnicamente sobre a Indicação Geográfica de Procedência (IP) para a uva de Palmeira D’Oeste e sobre como isso impactará o setor local e regional.

Produtores atendidos pelo Sebrae-SP e Senar-SP também irão expor seus produtos agrícolas, uma forma de reforçar o protagonismo da agricultura familiar e da produção regional.

As inscrições devem ser feitas até 5 de setembro, pelo link forms.office.com/r/UzFszvTwbp. É necessário ter CNPJ rural, inscrição estadual, DAP ou CAF, além de ser maior de 18 anos.

Organização e parceiros

O 1º Dia de Campo de Palmeira D’Oeste e Região é organizado pelo Sebrae-SP, ALI Rural, Senar-SP e Sindicato Rural de Jales, com apoio da Prefeitura Municipal, Embrapa, IFSP, Ceagesp, CATI e Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O evento tem patrocínio do Grupo Conpav, Bruky Energy Brasil, Jima Sistemas de Irrigação e Sicredi.

33ª Feira da Uva

A 33ª edição da Feira da Uva de Palmeira D’Oeste ocorre de 12 a 14 de setembro, integrando a programação da Expo Palmeira 2025, que ocorre de 10 a 14 de setembro. Os eventos se complementam e prometem movimentar toda a região Noroeste Paulista.

Além da exposição e venda de variedades de uvas produzidas no município, a feira contará com concursos, apresentações culturais e mostras de agronegócio, promovendo a valorização da agricultura familiar e o incentivo à viticultura local. A expectativa é atrair milhares de visitantes durante os três dias de programação, movimentando a economia regional.

Incluída oficialmente no calendário de eventos do Estado de São Paulo desde 2021, a Feira da Uva é reconhecida por impulsionar o turismo rural e reforçar a identidade cultural do município. Em edições anteriores, chegou a reunir cerca de 20 mil visitantes e cerca de 200 produtores rurais apresentando seus produtos.

Sebrae Móvel

O Sebrae-SP é um parceiro da 33ª Feira da Uva de Palmeira d’Oeste e estará presente com uma unidade de Sebrae Móvel, com atendimento gratuito e personalizado a empreendedores e futuros empresários. O veículo prestará atendimento nos dias 8, 9 e 11 de setembro, das 10h às 16h, na Praça da Matriz. No dia 10 de setembro, ele estará presente na 1ª edição do Dia de Campo do Sebrae-SP e no dia 12 de setembro, exclusivamente, no Recinto de Exposições, a partir das 16h.

Serão realizadas consultorias rápidas sobre gestão, finanças, marketing, formalização de empresas e planejamento estratégico, além de esclarecer dúvidas sobre acesso a crédito, inovação e tendências de mercado. A proposta é facilitar o acesso dos empreendedores aos serviços da instituição, especialmente em cidades menores ou regiões onde não há posto fixo de atendimento.