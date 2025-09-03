Noite Premiada arrecada R$ 983 mil e garante novo equipamento cirúrgico para a Santa Casa de Votuporanga

Evento foi realizado no último dia 22 de agosto e reuniu aproximadamente três mil pessoas.

A solidariedade da comunidade de Votuporanga e região, mais uma vez, fez história. A Noite Premiada, realizada no dia 22 de agosto, arrecadou R$ 983 mil — um valor expressivo que será totalmente investido na saúde da população, por meio da aquisição de um microscópio cirúrgico de última geração para a Santa Casa de Votuporanga.

O evento, promovido com o objetivo de unir entretenimento e filantropia, reuniu cerca de 3 mil pessoas no Centro de Eventos Helder Galera. A programação incluiu sorteios de 5 motos, 1 carro e diversos prêmios, mas o verdadeiro destaque da noite foi o engajamento da comunidade em prol de uma causa nobre: o fortalecimento da estrutura hospitalar da cidade.

Investimento em tecnologia e cuidado

Com o valor arrecadado, a Santa Casa irá adquirir um equipamento essencial para procedimentos de alta complexidade. O novo microscópio cirúrgico será utilizado principalmente em cirurgias neurológicas e microcirurgias, ampliando a precisão e a segurança dos procedimentos. O investimento representa um avanço significativo na capacidade técnica do Hospital e, sobretudo, na qualidade do atendimento prestado aos pacientes.

De fevereiro a agosto de 2025, a Instituição realizou 166 neurocirurgias e mais de 300 atendimentos ambulatoriais especializados. Com a chegada do novo microscópio, esses números poderão representar ainda mais vidas salvas, com intervenções mais eficazes e menor risco para os pacientes.

“Esse resultado é reflexo direto do engajamento da nossa comunidade e da credibilidade que a Santa Casa conquistou ao longo dos anos. A arrecadação permitirá a aquisição de um equipamento estratégico para o Hospital, que trará ganhos concretos em qualidade assistencial. Agradecemos a todos os que contribuíram para que esse objetivo fosse alcançado”, destacou o provedor Amaro Rodero.

Agradecimento aos patrocinadores

O sucesso da Noite Premiada só foi possível graças ao apoio de empresas comprometidas com a responsabilidade social. A Santa Casa de Votuporanga expressa seu mais sincero agradecimento aos patrocinadores dos prêmios principais, que tornaram o evento ainda mais atrativo e especial:

Marão Seguros, responsável pela doação do Fiat Mobi 0 km, o prêmio mais aguardado da noite;

HSA, DR Motos, Ville Hotel Gramadão, Porecatu Supermercados e Noroaço, que generosamente ofereceram as 5 motos Suzuki Lindy 125 sorteadas durante o evento.

“Essas empresas são exemplos de compromisso com a saúde e o bem-estar da nossa população. A parceria com a iniciativa privada fortalece a capacidade da Santa Casa de continuar prestando um atendimento humanizado e de qualidade para quem mais precisa”, ressaltou o provedor.

Um evento que une propósitos

Mais do que uma noite de sorteios, a Noite Premiada se consolida como um evento de mobilização social, capaz de transformar entretenimento em solidariedade. A atmosfera foi de celebração, empatia e esperança — sentimentos que definem o compromisso da Santa Casa com a população.

A Santa Casa de Votuporanga agradece a todos os envolvidos: colaboradores, voluntários, patrocinadores, autoridades, imprensa e, principalmente, à população que acreditou na causa e participou ativamente da Noite Premiada.