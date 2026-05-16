Homem de 38 anos é executado com 29 tiros em Birigui 

David Dênis Silva foi morto no bairro Costa Rica, para onde havia se mudado há dois dias; vítima já havia sofrido atentado no ano passado.

David Dênis Silva, de 38 anos, foi morto a tiros no final da tarde desta quinta-feira (14.mai), na Rua Egídio Navarro, no bairro Costa Rica, em Birigui/SP. A vítima recebeu 29 disparos de dois suspeitos que chegaram ao local em uma motocicleta Honda/Titan, de cor vermelha.

De acordo com relatos de moradores e imagens de câmeras de monitoramento, um dos suspeitos teria chamado a vítima pelo nome antes de sacar uma arma de fogo e efetuar os disparos.

David tentou se abrigar dentro de um veículo Fiat/Prêmio estacionado na via, mas foi atingido por projéteis que acertaram regiões do braço, tórax, perna e pescoço.

No momento do ataque, um homem que estava junto com a vítima correu do local e não foi localizado até o momento. Os autores também fugiram logo após a execução.

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) chegaram rapidamente ao endereço, seguidas por policiais militares que realizaram o isolamento do quarteirão para o trabalho da perícia técnica.

David havia se mudado para a residência próxima ao ponto do crime há menos de dois dias e ainda realizava a mudança, levando móveis para o imóvel, quando foi atacado.

O caso será investigado pelo 1º Distrito Policial de Birigui, sob responsabilidade do delegado Ícaro de Oliveira Borges. Até o momento, ninguém foi preso.

Policiais civis estiveram no local colhendo informações que possam auxiliar nas investigações, e imagens de câmeras de monitoramento instaladas em residências próximas devem ajudar na identificação dos autores.

O corpo de David foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

Tentativa anterior de execução

David Dênis Silva já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em 29 de outubro de 2025, na Rua Belmonte, no bairro Vila Staff, em Birigui. Na ocasião, ele estava dentro de uma GM/Blazer acompanhado da esposa e de outras duas pessoas após saírem de um culto religioso, quando uma motocicleta Honda/Titan, de cor vermelha, ocupada por dois indivíduos, se aproximou e os suspeitos efetuaram diversos disparos contra o veículo.

Ele e a esposa se abaixaram dentro do carro durante os tiros. Apesar dos disparos, ninguém ficou ferido na ocasião. Os tiros atingiram a porta e o pneu dianteiro esquerdo do automóvel. Durante a perícia, um projétil aparentando ser de calibre .38 foi recolhido pelo Instituto de Criminalística (IC).

Na época, David informou à polícia que havia deixado o sistema prisional há pouco mais de um mês, mas afirmou desconhecer possíveis desavenças que pudessem motivar o ataque.

A Polícia Civil investigará se há ligação entre a tentativa de homicídio registrada em outubro de 2025 e a execução ocorrida nesta quinta-feira. A semelhança no modo de agir — dois suspeitos em uma motocicleta Honda/Titan, de cor vermelha — sugere que os crimes possam estar relacionados.