Homem é preso suspeito de morder e arrancar dedo de mulher em Auriflama 

O homem de 38 anos foi preso nesta terça-feira (9) após invadir a Delegacia de Polícia enquanto a vítima prestava depoimento.

Um homem de 38 anos foi preso nesta terça-feira (9.set) suspeito de morder e arrancar parte do dedo de uma mulher, de 45 anos, em Auriflama/SP. A vítima também teve a perna esquerda e a cabeça cortadas pelo suspeito.

Conforme o boletim de ocorrência, as agressões ocorreram no dia 30 de agosto, após uma discussão entre o filho da vítima e o suspeito. Irritado, o homem cortou a perna da mulher com uma lâmina e mordeu o dedo polegar da mão direita dela, provocando uma amputação parcial do membro.

A vítima precisou levar seis pontos na perna, além do couro cabeludo. Na ocasião, ela procurou atendimento médico na Santa Casa de Araçatuba/SP.

Em seguida, denunciou a agressão. Mesmo com uma medida protetiva, a mulher foi perseguida pelo suspeito, que chegou a invadir a Delegacia de Polícia enquanto ela prestava depoimento.

Diante dos fatos, o homem foi preso por desobediência nesta terça-feira. Segundo a delegada responsável pelo caso, Caroline Baltes, ele também é investigado pelos crimes de ameaça e lesão corporal. Os dois inquéritos policiais seguem em andamento.

*Com informações do g1