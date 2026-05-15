Foragido por estupro no PR é preso pela Deic em Rio Preto 

O indivíduo de 60 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi localizado após trabalho de inteligência policial.

Na tarde desta quarta-feira (13.mai), policiais civis de São José do Rio Preto/SP, prenderam um homem de 60 anos procurado pela Justiça do Estado do Paraná. O indivíduo possuía um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado de 2011.

Segundo consta na decisão judicial, o crime de estupro de vulnerável teria sido praticado na comarca de Paranavaí/PR. A condenação é de 10 anos e 10 meses de reclusão.

Com o apoio de ferramentas de inteligência, os investigadores conseguiram localizar o procurado na região central de São José do Rio Preto, onde foi preso. Em seguida, ele foi conduzido à sede da delegacia, permanecendo à disposição da Justiça.