Polícia Civil captura procurado pela Justiça 

Indivíduo condenado a 17 anos de prisão por homicídio no Estado de Alagoas foi preso em Macaubal/SP.

Policiais civis de Macaubal/SP prenderam nesta segunda-feira (4.nov), em Macaubal/SP, um indivíduo que estava foragido da Justiça desde 2017. O homem possui condenação pela Justiça da Comarca de São José da Laje, no Estado de Alagoas, onde um homem foi executado a tiros.

De acordo com o apurado, a prisão do procurado foi em uma empresa da cidade. Durante a aproximação policial, o condenado a 17 anos de prisão por homicídio tentou se esconder em um pomar, no entanto, acabou sendo interceptado e preso.

Após os procedimentos da prisão, o indivíduo foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, de onde seguiu para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Paulo de Faria/SP.

Ainda segundo o processo, o crime foi em 2011, ficando o condenado foragido desde então, tendo se mudado para Aparecida do Taboado/MS e, finalmente, sido preso em Macaubal durante investigação da Polícia Civil.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3