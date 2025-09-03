Raphinha é o último a se apresentar, e seleção brasileira fica completa na Granja Comary 

Técnico Carlo Ancelotti terá dois treinos com todos os 24 convocados antes de enfrentar o Chile, às 21h30, desta quinta-feira, no Maracanã.
A seleção brasileira, enfim, está completa na Granja Comary para as últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante Raphinha foi o último dos jogadores a se apresentar, na manhã desta terça-feira (2.set). Assim, o grupo conta com os 24 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti.
Na última segunda-feira, o Brasil iniciou os trabalhos nesta data Fifa com 19 atletas. Além de Raphinha, que estava na Espanha, ainda faltavam Alisson, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, da Inglaterra, e Caio Henrique, de Monaco.
Ainda na tarde desta terça, Ancelotti comandará o primeiro treino com todos os atletas e deve começar a esboçar a escalação para enfrentar o Chile. A partida acontece às 21h30 de quinta-feira, no Maracanã.
A Seleção perdeu quatro jogadores cortados por lesões: os laterais Vanderson e Alex Sandro, o meia Joelinton e o atacante Matheus Cunha. Foram convocados para os lugares deles Vitinho, Jean Lucas e Samuel Lino – não foi chamado nenhum outro lateral-esquerdo.
O Brasil já está classificado para a Copa de 2026 e ocupa a terceira colocação das Eliminatórias, com 25 pontos, 10 a menos do que a líder Argentina. O Chile é o lanterna da competição e não tem mais chances de ir ao Mundial.
Veja a lista de convocados da Seleção para essa data Fifa:
- Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians);
- Defensores: Alexsandro Ribeiro (Lille), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vitinho (Botafogo) e Wesley (Roma);
- Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia) e Lucas Paquetá (West Ham);
- Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Samuel Lino (Flamengo), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham).