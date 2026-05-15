Mulher é encontrada morta em assento de ônibus em Rio Preto 

Maria Lúcia de Faria, de 66 anos, viajava de Foz do Iguaçu/PR até Goiânia/GO. Passageiros acreditavam que ela estivesse dormindo. Morte foi constatada durante abordagem da Polícia Rodoviária na Washington Luís (SP-310), nesta sexta-feira (15).

Uma mulher de 66 anos foi encontrada morta no assento de um ônibus interestadual, durante fiscalização da Polícia Rodoviária, na manhã desta sexta-feira (15.mai), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo os patrulheiros, Maria Lúcia de Faria era natural de Edéia/GO e viajava de Foz do Iguaçu/PR para Goiânia/GO, um trajeto de 1.374 quilômetros e cerca de 17 horas (sem contar paradas).

Durante inspeção ao veículo, os policiais perceberam que a idosa não respondia aos chamados e constataram que ela não apresentava sinais vitais. Passageiros do ônibus acreditavam que a mulher estivesse dormindo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a equipe médica confirmou a morte no local. O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) para exame necroscópico.

Em nota, a RodeRotas, empresa à qual pertence o ônibus, lamentou a morte da passageira e informou que o veículo saiu às 17h de quinta-feira (14) de Foz do Iguaçu. Na nota, a empresa informou que assim que a situação foi constatada, acionou o atendimento de emergência e prestou o suporte necessário às autoridades.

“A RodeRotas informa ainda que está acompanhando o caso, colaborando com as autoridades e mantendo contato com os familiares, oferecendo o apoio necessário neste momento de dor. Manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos da passageira e reforçamos nosso compromisso com a segurança, o respeito e o cuidado com todos os nossos passageiros”, finaliza a nota.

As causas da morte serão investigadas pela Polícia Civil.

*Com informações do g1