Orçamento de São Paulo para 2027 chega a R$ 411,2 bilhões 

Proposta enviada à Alesp prevê maiores recursos para Saúde, Educação e Segurança Pública, além de investimentos em metrô, rodovias e habitação.

O Governo do Estado de São Paulo encaminhou à Assembleia Legislativa (Alesp) o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2027, com previsão de R$ 411,2 bilhões.

O montante representa crescimento de 7,56% em relação ao orçamento de 2026, de R$ 382,3 bilhões. A proposta ainda será analisada e votada pelos deputados estaduais.

Entre as áreas com maior volume de recursos estão Saúde, Educação e Segurança Pública. O projeto também contempla investimentos em mobilidade urbana, infraestrutura rodoviária, habitação e proteção social.

Os 645 municípios paulistas têm participação prevista de R$ 86,3 bilhões, valor 8% superior ao indicado na proposta anterior.

Saúde terá R$ 39,6 bilhões

O orçamento previsto para a Saúde é de R$ 39,6 bilhões. Entre os investimentos estão novos hospitais em Itapetininga, Campinas e Birigui e um novo prédio para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

A proposta ainda prevê R$ 5,6 bilhões para suporte à Tabela SUS Paulista, incluindo a nova Tabela SUS Municipal, R$ 3,2 bilhões para medicamentos e R$ 1,2 bilhão para apoio financeiro a entidades filantrópicas.

Educação e Segurança

Para a Educação estão previstos R$ 36,2 bilhões. O Centro Paula Souza terá R$ 4,6 bilhões, enquanto as universidades estaduais deverão contar com R$ 19,3 bilhões.

Na Segurança Pública, a previsão total chega a R$ 28,8 bilhões. Desse montante, R$ 22,1 bilhões estão destinados à Secretaria de Segurança Pública e R$ 6,7 bilhões à Administração Penitenciária.

Metrô e rodovias

A proposta reserva mais de R$ 14 bilhões para o sistema de transporte sobre trilhos, contemplando diferentes linhas do Metrô e projetos ferroviários.

O Trem Intercidades entre São Paulo e Campinas tem previsão de R$ 1,6 bilhão.

Já os investimentos em rodovias e logística somam R$ 5,9 bilhões, incluindo duplicações e melhorias em estradas, recuperação de vicinais, continuidade do Rodoanel Norte e investimentos na Nova Tamoios e Hidrovia Tietê-Paraná.

Habitação e proteção contra enchentes

O programa Casa Paulista terá aproximadamente R$ 2,5 bilhões, distribuídos principalmente entre a CDHU e o Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social.

A proposta orçamentária também reserva R$ 1 bilhão para iniciativas relacionadas à segurança hídrica e ao combate a enchentes.

O projeto agora seguirá a tramitação na Alesp antes da definição do orçamento estadual para 2027.