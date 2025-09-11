Vilmar da Farmácia pede emendas em Brasília para inclusão social e fortalecimento do Centro Social 

Vereador apresentou ofícios a deputados federais pedindo recursos para construção da Cidade da Criança com espaço exclusivo para autistas e melhorias no Centro Social de Votuporanga.

O vereador Vilmar da Farmácia (PSD) esteve em Brasília/DF, onde protocolou ofícios junto a deputados federais com o objetivo de conquistar recursos para importantes projetos sociais de Votuporanga/SP.

Entre as solicitações, destaque para o pedido ao deputado federal Ribamar Silva (PSD-SP), visando a destinação de emenda parlamentar para a construção da Cidade da Criança, que contará com um espaço exclusivo e adaptado para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A proposta tem como sugestão de local o Centro Social Urbano (CSU), aproveitando sua infraestrutura para implantar brinquedos inclusivos, áreas temáticas, recursos de acessibilidade e ambientes sensoriais. O projeto tem como finalidade oferecer um espaço público lúdico, educativo e seguro, que promova a inclusão social, o desenvolvimento infantil e também fomente o turismo local.

Já ao deputado federal Saulo Pedroso (PSD-SP), Vilmar solicitou emenda no valor de R$ 150 mil para o Centro Social de Votuporanga. O recurso será destinado à melhoria da infraestrutura da instituição, que realiza ações socioassistenciais voltadas a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo serviços de convivência, qualificação e apoio comunitário.

Segundo o vereador, essas iniciativas reforçam seu compromisso com a inclusão social e a qualidade de vida da população: “Estamos trabalhando para que Votuporanga tenha espaços públicos de referência, que garantam dignidade, acolhimento e oportunidades para nossas crianças e famílias. Projetos como a Cidade da Criança e o fortalecimento do Centro Social são investimentos diretos no futuro da cidade”, destacou Vilmar da Farmácia.