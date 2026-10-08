Força Tática captura mulher procurada pela Justiça em Valentim Gentil 

Mandado de prisão foi cumprido durante patrulhamento no Jardim Barreto; mulher foi encaminhada à Central de Flagrantes de Votuporanga.

Uma mulher procurada pela Justiça foi presa pela Força Tática da Polícia Militar na noite desta terça-feira (6.out), no Jardim Barreto, em Valentim Gentil/SP.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro quando reconheceu a mulher saindo de uma residência. Os PMs já tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão contra ela e realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. Após consulta ao sistema policial, a equipe confirmou que a ordem judicial permanecia em aberto.

A mulher foi conduzida à Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde ela foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.