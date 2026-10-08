Abertura oficial dos 88º Jogos Abertos do Interior será na Concha Acústica 

Evento ocorre na segunda-feira (12), às 20h, com a participação de delegações de mais de 150 cidades. A população poderá acompanhar de perto o início da maior competição esportiva do interior do Estado.

O feriado da segunda-feira (12.out) será marcado pela abertura oficial dos 88º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, em Votuporanga. A cerimônia será realizada às 20h, na Concha Acústica, reunindo atletas, dirigentes, autoridades e representantes de mais de 150 delegações de cidades paulistas que participarão da competição. Toda a população está convidada a acompanhar de perto esse momento histórico para o município.

Durante 11 dias, Votuporanga será palco de disputas em diferentes modalidades esportivas, com competições distribuídas por diversos espaços da cidade. Além de receber atletas e equipes de diferentes municípios paulistas, os Jogos movimentarão a rotina do município e proporcionarão à população a oportunidade de acompanhar de perto competições de alto nível em diversas modalidades.

Para o prefeito Jorge Seba, sediar pela primeira vez os Jogos Abertos representa uma conquista que ultrapassa o universo esportivo. “É uma alegria muito grande para Votuporanga receber os Jogos Abertos pela primeira vez. Estamos falando de uma competição de enorme importância para o esporte paulista, mas também de uma oportunidade para mostrar a nossa cidade, movimentar o comércio, a rede hoteleira, restaurantes e diversos outros setores da economia. É um evento que deixa legado, aproxima a população do esporte e coloca Votuporanga no centro do cenário esportivo do Estado”, afirma.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destaca que os atletas serão os grandes protagonistas da competição, especialmente os representantes de Votuporanga. “Cada atleta que estará em quadra, na pista, na piscina ou nos demais espaços de competição carrega uma história de dedicação, treinamento e superação. Para nós, é motivo de muito orgulho receber atletas de tantas cidades e, principalmente, ver os nossos esportistas representando Votuporanga neste momento tão especial, em que a cidade estreia como sede dos Jogos Abertos. Esperamos que a população prestigie as competições, torça pelos nossos atletas e também reconheça o esforço de todos que fazem parte dessa grande celebração do esporte”, afirma.

A programação completa, locais de competição, horários e demais informações sobre os 88º Jogos Abertos podem ser acompanhados nas redes sociais oficiais da Prefeitura, @prefvotuporanga e no portal especial da competição, em https://jogosabertos.votuporanga.sp.gov.br/