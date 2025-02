Núcleo de Desenvolvimento Audiovisual oferece cursos gratuitos em Votuporanga

A nova edição para moradores a partir de 16 anos, será realizada no Centro de Convenções de Votuporanga e disponibilizará 80 vagas gratuitas, sendo 60 para edição de vídeo e 20 para criação e desenvolvimento de roteiros.

O mercado de criação de vídeos para internet segue em expansão, e a demanda por profissionais capacitados cresce diariamente. Pensando nisso, o Núcleo de Desenvolvimento Audiovisual anuncia o retorno do curso gratuito, após o sucesso da edição anterior, que contou com mais de 150 inscritos.

A nova edição será realizada no Centro de Convenções de Votuporanga/SP e oferecerá 80 vagas gratuitas, divididas entre aulas de edição de vídeo (60 vagas) e criação/desenvolvimento de roteiros (20 vagas).

Os cursos são voltados para moradores de Votuporanga com 16 anos ou mais, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio em escolas públicas. Uma oportunidade única de qualificação em um setor em constante crescimento.

A iniciativa é patrocinada pelo Instituto Neoenergia e Neoenergia Elektro, e conta com o apoio da Secretaria de Cultura de Votuporanga e é realizada pelo pela GS Comunicação & Cultura e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Ação Cultural – ProAC.

Inscrições: Até o dia 14 de fevereiro | Inscrição online pelo link

Início das aulas: 10 de fevereiro de 2025

Local: Centro de Convenções – Av. dos Bancários, 3299 – Jd. Alvorada – Votuporanga/SP

Turmas e horários