Com Martínez e sem Talles Magno, Corinthians abre preparação para duelo com São Bernardo 

O Corinthians iniciou nesta sexta-feira a preparação para o compromisso diante do São Bernardo, marcado para domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Paulistão.

A novidade no trabalho em campo foi a presença de José Martínez. O venezuelano retornou às atividades no clube na quinta-feira, após viajar aos Estados Unidos para cuidar de questões burocráticas.

Por outro lado, Talles Magno embarcou, enfim, para os EUA a fim de cuidar de questões de visto e ficou fora da reapresentação do Timão nesta sexta-feira. O atacante pode desfalcar o time no fim de semana.

Quem atuou mais de 45 minutos no empate por 1 a 1 com o Palmeiras permaneceu na parte interna do CT Joaquim Grava para uma atividade regenerativa.

Os demais atletas, como Martínez, foram a campo para um treino técnico de construção de jogadas com superioridade numérica e finalização. Os jogadores ainda se enfrentaram em campo reduzido.

O Corinthians terá ainda mais um treinamento antes de encarar o São Bernardo, em partida que pode encaminhar ou até classificar o time de maneira antecipada para as quartas de final do Paulistão.

O empate no Allianz Parque deixou o Timão com 19 pontos e na liderança do Grupo A, com quatro de vantagem em relação ao Mirassol.

*Com informações do ge