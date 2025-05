CRAS, CREAS e CRAM preparam população para a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social 

Atividades que começam nesta quarta-feira (14) ocorreram em diferentes regiões da cidade com participação dos cidadãos em escuta ativa e reflexões sobre os 20 anos do SUAS.

Com o objetivo de fortalecer a participação popular e preparar a comunidade para a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social que terá sua abertura nesta quarta-feira (14.mai), equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social promoveram uma série de mobilizações nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). As ações foram realizadas entre abril e maio, antecedendo a Conferência.

Com o tema “20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”, o evento propõe um espaço de diálogo sobre os avanços, desafios e caminhos da política de assistência social no Brasil.

Para incentivar o engajamento da população, as equipes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) realizaram os encontros com os usuários dos serviços, promovendo escuta ativa, disseminação de informações e atividades participativas.

Entre as ações desenvolvidas, destacam-se: dinâmicas de grupo voltadas à escuta, à participação social, à construção coletiva de ideias, reflexão sobre o papel de cada cidadão, entre outros.

Meire Azevedo, secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social, destacou que a mobilização cumpriu seu papel de estimular o protagonismo social, promovendo um ambiente participativo e reflexivo sobre os direitos socioassistenciais. “A Conferência é um momento democrático e essencial para a construção de políticas públicas mais eficazes. Envolver a população, desde o início, garante representatividade e engajamento real.”

A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social será realizada de forma descentralizada, com programação iniciando nesta quarta-feira (14/5) e estendendo até 18 de junho, em diferentes regiões da cidade, conforme cronograma abaixo:

Cronograma e eixos que serão abordados

14/5 – Abertura Parque da Cultura, Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada

8h – Centro de Cultura e Turismo

21/5 – Eixo 1 Região Sul (com participação da Vila Carvalho) Universalização do SUAS: Acesso Integral com Equidade e Respeito às Diversidades

8h – Comunidade São Francisco de Assis, Rua Nelciades Oliveira, 2821, bairro São João

28/5 – Eixo 2 Região Leste (com participação de Simonsen) “Aperfeiçoamento contínuo do SUAS: Inovação, Gestão Descentralizada e Valorização Profissional”

8h – CRAS Leste, Rua Parecis, 100, bairro São Damião

4/6 – Eixo 3 Região Norte “Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais: Fortalecendo a Proteção Social, Segurança de Renda e Inclusão Social no SUAS”

8h – Lar Celina, Rua Leonardo Commar, 3179, bairro Pozzobon

11/6 – Eixo 4 Região Oeste “Gestão Democrática, informação e comunicação transparente: Fortalecendo a participação social no SUAS, Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento do SUAS”

8h – Centro de Convivência do Idoso Boa Vista, Rua Jorge Augusto Rigo Fabiano, 7231, no bairro Boa Vista

18/6 – Eixo 5 Região Central “Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento do SUAS”