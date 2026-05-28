Fantasia épica e sátira do terror movimentam pré-estreias no Novo Cine Votuporanga

Sessões especiais acontecem no dia 3 de junho, com exibição de ‘Mestres do Universo’, às 19h, e ‘Todo Mundo em Pânico 6’, às 21h40, antecipando duas das estreias mais aguardadas do cinema comercial em 2026.

@caroline_leidiane

O Novo Cine Votuporanga promove na próxima quarta-feira, 3 de junho, uma noite de pré-estreias voltada aos fãs de fantasia, ação e humor satírico. A programação reúne dois títulos cercados de expectativa do público: “Mestres do Universo”, adaptação live-action da clássica franquia “He-Man”, às 19h, e “Todo Mundo em Pânico 6”, novo capítulo da consagrada série de comédia que marcou os anos 2000, às 21h40.

Baseado na linha de brinquedos e no desenho animado que se transformaram em fenômeno cultural na década de 1980, “Mestres do Universo” leva novamente às telas a disputa entre He-Man e o vilão Esqueleto.

Na trama, o príncipe Adam precisa proteger o reino de Eternia das forças malignas comandadas por seu principal inimigo. Para isso, terá de recuperar a lendária Espada do Poder e assumir definitivamente a identidade do guerreiro mais poderoso do universo.

A nova produção apresenta Nicholas Galitzine no papel principal, interpretando Adam/He-Man, enquanto Jared Leto assume o personagem Esqueleto. O elenco reúne ainda Alison Brie como Maligna, Morena Baccarin como Feiticeira, Camila Mendes no papel de Teela, além de Sam C. Wilson, Kojo Attah, Charlotte Riley, James Purefoy e Hafthor Bjornsson. A direção é de Travis Knight, conhecido por trabalhos como “Bumblebee” e “Kubo e as Cordas Mágicas”.

A produção também desperta interesse por revisitar um dos universos mais emblemáticos da cultura pop dos anos 1980. O longa traz ainda uma participação especial de Dolph Lundgren, intérprete de He-Man na adaptação cinematográfica de 1987.

Já “Todo Mundo em Pânico 6” marca o retorno da franquia de humor que satiriza grandes sucessos do terror contemporâneo. O novo longa promete parodiar produções recentes como “Terrifier”, “M3GAN”, “Pânico” e “Longlegs”, mantendo a fórmula irreverente que transformou a série em um fenômeno comercial desde o início dos anos 2000.

O filme conta com o retorno de Anna Faris e Regina Hall aos papéis que ajudaram a consolidar a franquia, além de nomes como Damon Wayans Jr., Kim Wayans, Cheri Oteri, Chris Elliott, Dave Sheridan, Heidi Gardner, Lochlyn Munro, Olivia Rose Keegan e Sydney Park. A direção é de Michael Tiddes, cineasta conhecido por produções de comédia nos Estados Unidos.

Criada originalmente em 2000, “Todo Mundo em Pânico” se destacou ao transformar clichês do cinema de horror em humor satírico, acumulando bilheterias expressivas e conquistando uma geração de espectadores. O sexto filme chega mais de uma década após o lançamento do capítulo anterior, lançado em 2013.

Os ingressos para as pré-estreias já estão disponíveis para compra antecipada pelo site da ingresso.com, além da bilheteria do Novo Cine Votuporanga.