“Carnaval Votu Show 2025”: população poderá participar na escolha do Rei Momo, Rainha e Princesa através do app da Prefeitura

Votação popular on-line poderá ser feita no “Conecta Votuporanga” até o dia 11 de fevereiro.

A pouco menos de um mês para o “Carnaval Votu Show 2025”, que ganhou uma nova identidade visual, a Prefeitura de Votuporanga segue nos preparativos da folia e com uma grande novidade. Para escolher os integrantes que receberão os títulos de Rei Momo, Rainha e Princesa desta edição, além da tradicional apresentação ao júri, os candidatos também contarão com voto popular através do aplicativo “Conecta Votuporanga”.

Para participar da votação popular on-line é preciso acessar o aplicativo da Prefeitura e assistir aos vídeos de apresentação dos onze candidatos à Corte Carnavalesca, sendo quatro para a vaga de Rei Momo e sete na conquista ao posto de Rainha e Princesa, escolher o preferido e clicar no botão ‘votar’, logo abaixo de cada vídeo. A votação poderá ser feita a partir deste sábado (8/2) até às 14h59 do dia 11 de fevereiro, dia do concurso.

Na disputa pelos títulos reais, além do vídeo, a avaliação também será feita presencialmente no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, a partir das 19h30, mediante um corpo de jurados que avaliarão, com notas de cinco a dez, critérios como comunicação, elegância, samba no pé, simpatia e estética corporal. Após à nota dos jurados, os candidatos aos cargos de Rei Momo e Rainha que tiverem mais votos recebidos pelo aplicativo receberão, cada, cinco pontos que serão acrescidos na nota final do júri.

Os vencedores receberão faixas nominais aos títulos conquistados e premiação em dinheiro, sendo R$3 mil para o Rei e Rainha, cada e R$2,5 mil para a Princesa, desde que cumpram a agenda oficial do evento e assumam comprometimento com a programação durante os quatro dias da festa.

Durante o concurso, que é uma iniciativa da Secretaria da Cultura e Turismo e conta com o apoio dos Conselhos Municipais de Turismo (Comtur) e de Políticas Culturais (CPMC), haverá a participação da Bateria da Torcida Organizada Votuporanguense (TOV).

Para participar e votar no candidato favorito à “Corte do Carnaval Votu Show 2025”, basta clicar no link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download e baixar gratuitamente o aplicativo, disponível para Android e iOS.