Alunos de Santana da Ponte Pensa conhecem a Cidade Universitária da Unifev

Estudantes do Ensino Médio da E. E. “”Domingos Donato Rivelli” realizaram uma visita às instalações do Câmpus no dia 14 de novembro.

No último dia 14 de novembro, a Unifev recepcionou na Cidade Universitária os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual “Domingos Donato Rivelli”, de Santana da Ponte Pensa/SP. A visita, parte do programa “Conheça a Unifev”, foi guiada pelo setor Comercial da Instituição.

A apresentação, conduzida pelo colaborador Taffarel Menezes Cirilo, abordou as principais instalações, incluindo o Complexo Poliesportivo, a Biblioteca, os laboratórios e os núcleos dos cursos. O objetivo foi oferecer informações sobre a infraestrutura e os recursos disponíveis, além de esclarecer dúvidas sobre os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela Unifev. Segundo Cirilo, o programa é uma oportunidade para os alunos conhecerem os diferenciais que a Instituição oferece. “Ao visitarem as instalações, os jovens podem explorar nossos espaços, conhecer nossos cursos e projetos inovadores e, assim, se conectar com a área de estudo que mais os inspira, ajudando a tomar decisões mais conscientes sobre sua futura carreira profissional”, completou. A professora Patrícia Salvini Márcio, responsável pela disciplina “Projeto de Vida”, acompanhou os alunos na visita à Unifev. Segundo ela, essa atividade prática complementou o aprendizado em sala de aula, onde os estudantes exploram diferentes opções de cursos superiores. “Observei o entusiasmo deles ao conhecer a estrutura da Cidade Universitária, o que demonstra a importância dessa iniciativa”, destacou. O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, reforçou o compromisso do Centro Universitário em receber visitas de escolas que desejem conhecer sua estrutura física e acadêmica. “Nossas portas estão abertas. Acreditamos que oferecer um tour pelas nossas instalações e apresentar nossa gama de cursos é fundamental nesse momento crucial, em que esses jovens estão decidindo a escolha de suas futuras profissões”, encerrou.

