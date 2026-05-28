Servidores da Assistência Social participam de seminário e capacitação sobre benefícios sociais

Participações reforçam atualização das equipes e contribuem para aprimorar os atendimentos realizados à população.

Servidores da Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Votuporanga participaram recentemente de seminário regional e capacitação voltados ao fortalecimento da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e dos serviços prestados à população.

Profissionais dos CRAS e do Cadastro Único participaram do Seminário Regional sobre Benefícios Assistenciais e Previdenciários, realizado na Universidade Paulista. O encontro foi promovido pela Gestão Regional do Serviço Social do INSS de São Paulo e pela Gerência Executiva do INSS de São José do Rio Preto.

O seminário reuniu representantes de 114 municípios da região para discutir atualizações relacionadas ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e ao Auxílio Inclusão. Entre os temas abordados estiveram as mudanças nos critérios de renda, renda sazonal, utilização da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e orientações sobre a relação entre o BPC e o Programa Bolsa Família.

Recentemente, servidores do município também participaram da Capacitação de Operadores do SIBEC, sistema utilizado na gestão dos benefícios do Programa Bolsa Família, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, na sede da Caixa Econômica Federal.

Durante a capacitação, os participantes receberam orientações sobre bloqueio, desbloqueio, revisão e cancelamento de benefícios, além da extração de relatórios relacionados às famílias beneficiárias e à folha de pagamento mensal do programa.

A secretária da Assistência Social e Desenvolvimento Social, Meire Azevedo, destacou a importância da participação das equipes em espaços de formação e atualização técnica: “As políticas públicas passam por mudanças constantes e é fundamental que nossas equipes estejam preparadas para orientar a população da melhor forma possível. Esses momentos de capacitação fortalecem os serviços oferecidos no município e contribuem para um atendimento mais qualificado e humanizado às famílias atendidas”, finaliza.