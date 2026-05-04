Mulher é encontrada morta dentro de casa em Votuporanga 

Silvia Cristina Pozenato, de 56 anos, foi localizada sem vida na cozinha da residência onde morava sozinha no bairro Vale do Sol; caso será apurado.

Uma mulher de 56 anos foi encontrada sem vida dentro de sua casa no bairro Vale do Sol, em Votuporanga/SP, na manhã deste sábado (2.mai).

De acordo com o apurado, Silvia Cristina Pozenato foi localizada na cozinha do imóvel localizado na Rua João Andreu Blaya, nas proximidades da Rua Tietê, e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar.

Ainda segundo o apurado, vizinhos estranharam o desaparecimento de Silvia, que não era vista havia cerca de três dias. Um forte odor vindo do interior da residência também chamou a atenção. Como a moradora vivia sozinha e familiares já tentavam contato sem sucesso, o irmão da vítima foi até o endereço.

Em seguida, ao encontrar a casa fechada, ele acionou a Polícia Militar e o SAMU. Para entrada no imóvel, foi necessário o auxílio de um chaveiro. Já do lado de dentro, Silvia foi encontrada em avançado estado de decomposição.

A suspeita inicial é de que ela tenha sofrido um infarto fulminante, mas a causa exata da morte ainda será confirmada por exames necroscópicos realizados no Instituto Médico Legal (IML).

O caso é apurado pelas autoridades.