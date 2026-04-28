Idosa é assaltada na área central de Votuporanga 

A vítima, uma professora de 84 anos, foi abordada por duas mulheres na esquina das ruas Minas Gerais com Tibagi, que fugiram levando um anel de formatura e a aliança de casamento.

Uma professora aposentada foi vítima de assalto na tarde da última quarta-feira (22.abr), na área central de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 16h, a vítima, G.A.S., de 84 anos, caminhava pela esquina das ruas Minas Gerais com Tibagi, carregando suas compras, quando foi abordada por uma mulher alta, loira, que sugeriu que ajudassem uma outra mulher, essa de estatura baixa, cabelos castanhos escuros, que vinha caminhando pela Rua Minas Gerais e parou próximo delas solicitando ajuda para receber um dinheiro no Banco do Brasil.

Ela teria contado à idosa que tinha muito dinheiro no banco, fruto da venda da fazenda de seu pai. Em determinado momento, sem razão aparente, a mulher retirou o anel de formatura e a aliança de casamento do dedo da vítima e o segurou consigo, em seguida pediu a professora que levasse as compras em sua casa e retornasse para as três pudessem ir ao Banco do Brasil sacar o dinheiro.

No entanto, enquanto a vítima caminhava para sua casa, levar as compras, as duas mulheres entraram em um carro de cor clara e foram embora com os pertences em ouro da idosa. Uma delas ainda teria dito à professora que posteriormente depositaria o dinheiro em sua conta e que devolveria as joias.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Votuporanga e segue sob investigação da Polícia Civil.

A família da vítima acredita que câmeras de monitoramento possam ter registrado a ação criminosa, o que ajudaria na elucidação do caso.