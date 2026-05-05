Solidariedade: “Ação entre Amigos” entra na reta final em Votuporanga 

Com doações a partir de R$ 10,00, participante concorre a um carro zero quilômetro e ainda apoia as entidades locais; sorteio será durante o Votu International Rodeo.

A solidariedade segue em movimento em Votuporanga com a Ação entre Amigos, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura. A iniciativa entra na reta final e mobiliza a população em prol de uma causa nobre: fortalecer cerca de 30 entidades assistenciais que atuam diretamente no atendimento de quem mais precisa.

Por meio da campanha, a cada R$ 10 doados, o participante recebe um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro, além de contribuir diretamente com a entidade escolhida que fica integralmente com o valor arrecadado. Como incentivo adicional, a instituição responsável pelo cupom sorteado também será contemplada com uma moto 0 km. O sorteio será realizado no Dia das Mães durante a programação do Votu International Rodeo.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, destaca o papel essencial da população para o sucesso da campanha: “Ao contribuir, a pessoa fortalece diretamente o trabalho das entidades. É um gesto simples, mas que gera um impacto significativo, permitindo que essas instituições tenham recursos para atender suas principais demandas com mais autonomia”, afirma.

Nos últimos anos, a Ação entre Amigos tem registrado crescimento contínuo na arrecadação, evidenciando o engajamento da população. Desde o início da campanha, já foram arrecadados R$ 2,2 milhões.

Somente nos últimos quatro anos, os números mostram uma evolução expressiva: R$ 397 mil (2022), R$ 460 mil (2023), R$ 613 mil (2024) e R$ 700 mil (2025).

A participação segue aberta e os cupons podem ser adquiridos diretamente com as entidades participantes.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Fundo Social de Solidariedade pelo telefone (17) 3405-9700, ramais 9711 ou 9716.