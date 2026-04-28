DISE prende traficante após desenterrar 4 kg de cocaína em Votuporanga 

V.G.S., de 38 anos, morador do bairro Jardim Vivendas, foi preso no âmbito da Operação Open Doors II, deflagrada nesta segunda-feira (27).

Uma ação da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas e na apreensão de mais de 4 kg de cocaína, nesta segunda-feira (27.abr), no bairro Jardim Vivendas.

De acordo com informações da Polícia Civil, V.G.S., de 38 anos, conhecido como “Didi”, morador na Rua Jefles Alves Ferreira, era alvo de investigações da Delegacia Especializada e foi preso após os agentes descobrirem o carregamento de drogas enterrado nos fundos de sua residência.

Ainda segundo o apurado, após trabalhos investigativos e a recente prisão de um suspeito de tráfico de drogas, os policiais civis descobriram que “Didi” traficava e mantinha droga camuflada em um tambor enterrado em um terreno nos fundos de sua casa.

Em seguida, agentes vinculados à DISE deflagraram a Operação Open Doors II, com auxílio de um cão farejador. Após uma breve campana, o suspeito foi abordado por uma das equipes quando chegava em sua casa. Já durante as buscas, o tambor foi localizado enterrado, armazenando quatro tijolos de cocaína, que pesaram mais de quatro kg.

O entorpecente apreendido foi avaliado em R$ 180 mil, conforme estimativas usuais adotadas pelas forças de segurança, valor este utilizado como referência para mensuração do prejuízo causado ao crime organizado. Ressalta-se que o valor do entorpecente no mercado ilícito pode variar de acordo com a região, grau de pureza e forma de comercialização, não se tratando de preço fixo, mas de estimativa técnica.

A prisão de “Didi” foi apresentada na sede da DISE, onde foi ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, sendo colocado à disposição da Justiça. O entorpecente apreendido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC), assim como o telefone celular apreendido na operação.