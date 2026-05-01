Rodovia Euclides da Cunha terá interdição de duas horas na segunda-feira 

O bloqueio total, entre às 11h e 13h, em Votuporanga/SP, será causado pela etapa da 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga/SP informou nesta quinta-feira (30.abr), que a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no sentido São José do Rio Preto/SP, será totalmente interditada na próxima segunda-feira (4).

A medida ocorre em razão da realização da 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo, evento esportivo que reúne atletas de alto rendimento e exige a interdição temporária da via para garantir a segurança dos participantes e da população.

Durante o período de bloqueio, todos os acessos à rodovia pela Avenida José Marão Filho, bem como pelas estradas rurais da região, estarão interditados. Como medida preventiva, a restrição também se estende aos acessos dessas estradas à SP-320.

A Secretaria orienta que os motoristas redobrem a atenção e programem seus deslocamentos com antecedência. Como alternativa, os condutores poderão utilizar a Rodovia Péricles Bellini (SP-461) para acesso à região.

O engenheiro Marcelo Zeitune, secretário da Pasta, reforça a importância da colaboração da população: “Essa é uma interdição necessária para garantir a segurança de todos, especialmente dos atletas que participam da competição. Pedimos a compreensão dos motoristas e que, dentro do possível, organizem seus trajetos com antecedência, utilizando as rotas alternativas indicadas.”

A ação do governo do Estado contará com o apoio dos órgãos de trânsito e segurança, garantindo a organização do fluxo e a segurança viária durante o evento.