ILHA SOLTEIRA – Incêndio em usina hidrelétrica é controlado após 12 horas

Equipe com 40 bombeiros e brigadistas continua no local para fazer resfriamento e evitar novos focos de incêndio.

O Corpo de Bombeiros e brigadistas controlaram durante a madrugada desta quarta-feira (2) o incêndio na usina hidrelétrica de Ilha Solteira (SP). O trabalho para conter o fogo começou na terça-feira (1º) e durou 12 horas.

O incêndio na usina, que é considerada a maior do estado de SP e a sexta maior do país, começou por volta das 16h30 de terça-feira e só foi controlado às 4h30 desta quarta.

O Corpo de Bombeiros precisou de reforços das equipes de Pereira Barreto (SP) e de Aparecida do Taboado (MS) para combater as chamas. Os brigadistas na tarde de ontem ainda continuavam no local monitorando.

Por causa do incêndio, 15% das operações estão paralisadas, mas chegou a ser de 25% por questões de segurança. Ao todo, 40 brigadistas e bombeiros participaram do combate ao incêndio.

Segundo os bombeiros, o transformador onde começou o incêndio ainda estava com fumaça na manhã de ontem , mas isso foi por causa do resfriamento, já que foram queimados mais de 60 mil litros de óleo.

“Temos um indício que foi um curto-circuito na bucha do transformador e não temos registro de dano ambiental. O trabalho continiou em controle, processo de resfriamento, com equipe acompanhando para não ter novo princípio de incêndio”, afirmou César Teodoro, diretor de operações da hidrelétrica.

Segundo a empresa responsável pela usina, ninguém ficou ferido e as causas do incêndio ainda serão investigadas. Técnicos da Cetesb fizeram uma vistoria na usina nesta quarta-feira para avaliar a situação.

Incêndio na usina hidrelétrica de Ilha Solteira — Foto: Reprodução

Incêndio atinge usina em Ilha Solteira — Foto: Arquivo Pessoal