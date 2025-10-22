Incêndio danifica veículo na área central de Votuporanga 

O fogo começou no motor do veículo Ford/Scort e foi controlado por populares; ninguém ficou ferido.

Um princípio de incêndio em um veículo despertou a atenção de quem passava pela Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, na área central de Votuporanga/SP, no final da tarde desta terça-feira (21.out).

De acordo com o apurado, por motivos que ainda serão apurados, mas possivelmente de origem elétrica, as chamas começaram embaixo do veículo, no motor. Populares atuaram no combate ao fogo com extintor e até uma mangueira de jardim foi utilizada. Não há informações sobre feridos.

Ainda segundo apurado pelo Diário, não houve registro de intervenção do Corpo de Bombeiros.

A causa do incêndio é investigada.