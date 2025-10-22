Votuporanga conquista 2º lugar geral no Festival de Karatê-do em Bady Bassitt 

Atletas trouxeram para a cidade 20 medalhas de ouro, 10 de prata e 7 de bronze, representando a Secretaria de Esportes e Lazer e a Academia Syobu Kan Karate.

Votuporanga conquistou o segundo lugar geral no Festival de Karatê-do, realizado em Bady Bassitt, no último domingo (19.out).

Os atletas trouxeram para Votuporanga 20 medalhas de ouro, 10 de prata e 7 de bronze. Participaram do evento 24 atletas da cidade, sendo 15 pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura e 9 da Academia de Karatê Syobu Kan Karate.

Além de Bady Bassitt, o festival recebeu atletas de outras 14 cidades da região, reunindo participantes de diferentes idades, incentivando a prática do karatê e valorizando o espírito esportivo. O festival contou com competições de kata, que é uma simulação de combate, e de kumite, que é a própria luta.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, celebrou o desempenho dos atletas votuporanguenses e ressaltou o papel do esporte na formação dos jovens e na promoção da qualidade de vida.

“Esse resultado é motivo de muito orgulho para todos nós. Mostra o talento dos nossos atletas e suas equipes técnicas. A Prefeitura tem investido e acreditado no esporte como instrumento de inclusão, disciplina e superação. Ver Votuporanga conquistando espaço e reconhecimento em competições regionais é a prova de que estamos no caminho certo”, destacou.