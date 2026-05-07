Operação Red Flag II prende suspeito de integrar facção criminosa em Votuporanga

Ação do Gaeco com apoio do 9º Baep resultou na captura de um suposto integrante do Comando Vermelho, no bairro São Judas Tadeu; indivíduo teria ligação com crimes ocorridos nas regiões de Piracicaba/SP e Rio Claro/SP.

A Operação Red Flag II, deflagrada na manhã desta quarta-feira (6.mai), em Votuporanga/SP, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) com apoio do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), resultou na prisão de um suspeito de integrar uma facção criminosa, na Rua Atílio Pozzobon, no bairro São Judas Tadeu.

De acordo com o apurado, durante a ação, as autoridades cumpriram dois mandados de busca e um de prisão contra um indivíduo que teria ligação com o Comando Vermelho e com crimes ocorridos nas regiões de Piracicaba/SP e Rio Claro/SP.

Ainda segundo o apurado pela reportagem, o homem foi preso de posse de diversos materiais, tais como celulares, notebook e outros materiais que foram apreendidos e encaminhados para perícia.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, ouvido e colocado à disposição da Justiça. As investigações continuam e não estão descartadas novas fases da operação.