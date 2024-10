Dupla de Fernandópolis é presa por tráfico de drogas no bairro Matarazzo 

Os indivíduos foram presos em um veículo Fiat/Mobi, na zona sul de Votuporanga, com meio tijolo de cocaína.

Dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas no bairro Matarazzo, em Votuporanga/SP, no início da noite desta quarta-feira (23.out).

De acordo com o apurado, policiais militares policiais militares realizavam patrulhamento pela zona sul, quando avistaram um veículo Fiat/Mobi com os vidros totalmente insufilmados, sendo que após pesquisa da placa constataram como sendo de Fernandópolis/SP, e optaram pela abordagem.

Em seguida, cientes de que moradores de Fernandópolis estariam comprando drogas em Votuporanga e a rota de saída era pelo local onde o veículo foi estava, os PMs iniciaram vistoria no carro e encontraram no assoalho do lado do passageiro meio tijolo de cocaína, uma carteira e uma porção fracionada de cocaína.

Questionados, durante entrevista, tanto o condutor quanto o passageiro deram versões confusas e contraditórias à equipe.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde os indivíduos foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça. O veículo, dois aparelhos celulares e o entorpecente avaliado em R$ 13 mil, que renderia, se fracionado, aproximadamente 780 porções, foram apreendidos.

