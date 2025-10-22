Votuporanga celebra investimento de R$ 15 milhões para construção do Hospital da Criança e Maternidade 

Durante a Caravana 3D, governador Tarcísio de Freitas e deputado estadual Danilo Campetti anunciam novos investimentos em Votuporanga, reforçando o compromisso do Governo de São Paulo com o desenvolvimento, a dignidade e o diálogo no interior.

A cidade de Votuporanga tem motivos para comemorar. Durante a passagem da Caravana 3D – Diálogo, Desenvolvimento e Dignidade, o governador Tarcísio de Freitas, acompanhado do deputado estadual Danilo Campetti, irá anunciar um investimento histórico de R$ 15 milhões para a construção do Hospital da Criança e Maternidade, uma das obras mais aguardadas pela população local e por toda a região Noroeste Paulista.

O anúncio integra o pacote de R$ 200 milhões em investimentos que o Governo do Estado de São Paulo destinará à região de Rio Preto, contemplando convênios, obras e melhorias em diversas áreas. O trabalho, uma conquista do deputado estadual Danilo Campetti conta com o apoio do secretário estadual da Saúde, médico Eleuses Paiva, além das lideranças municipais, o prefeito Jorge Seba e o vice-prefeito Luiz Torrinha.

Uma sexta-feira de conquistas

As boas notícias para Votuporanga se consolidam nesta sexta-feira, 24, com uma série de entregas e anúncios que simbolizam o avanço do interior paulista. A programação inclui a inauguração da Escola Estadual Park Residencial Colinas, o descerramento da placa da Creche Professora Célia Aparecida Ribeiro e, por fim, o anúncio oficial da construção do Hospital da Criança e Maternidade da cidade — um marco para a saúde e o desenvolvimento regional.

Segundo o governador Tarcísio de Freitas, a Caravana 3D tem como principal objetivo aproximar o Estado das cidades e transformar o diálogo em resultados concretos.

“Vamos percorrer todos os cantos do Estado de São Paulo para aproximar os paulistas do Governo. A interação do Estado com os municípios é fundamental para conquistarmos resultados e melhorar a vida das pessoas”, destacou o governador.

Saúde, educação e futuro

O novo Hospital da Criança e Maternidade será referência no atendimento materno-infantil, com estrutura moderna e atendimento humanizado. A unidade atenderá tanto a população local quanto pacientes de cidades vizinhas, fortalecendo a rede de saúde regional.

O deputado Danilo Campetti ressaltou a importância da conquista para o interior paulista. “Esse hospital representa cuidado, esperança e desenvolvimento. É a prova de que o interior está sendo ouvido e valorizado. Votuporanga e toda a região ganham com isso”, afirmou Campetti.

Além do investimento em saúde, a entrega da Escola Estadual Park Residencial Colinas e da Creche Professora Célia Aparecida Ribeiro demonstra o compromisso do Governo do Estado com a educação e o futuro das novas gerações.

Desenvolvimento que transforma

Encerrando a maratona de três dias da Caravana 3D, que percorreu diversas cidades da região, Votuporanga se consolida como símbolo do desenvolvimento no interior paulista, unindo infraestrutura, educação e saúde em um mesmo projeto de futuro.

Com ações que unem planejamento, diálogo e resultados, o Governo de São Paulo reafirma seu compromisso com uma gestão que olha para o interior e transforma promessas em conquistas reais.