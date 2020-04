Homem é assassinado no Carobeiras; Polícia prende principal suspeito

Polícia acredita em latrocínio; já que a moto e pertences da vitimas foram roubados; principal suspeito foi preso na madrugada desta segunda-feira.

Jailson Alves, de 33 anos, tecnólogo, foi encontrado já sem vida neste domingo (26) dentro de casa, no bairro Carobeiras, com um ferimento no pescoço. Roubo seguido de morte (latrocínio) é a principal linha de investigação da Polícia Civil de Votuporanga.

A moto da vítima foi levada pelo assassino e localizada durante a noite, perto do bairro no Jardim De Bortole. Outros pertences pessoais também teriam sido subtraídos da casa. A polícia não encontrou vestígios de arrombamento na residência.

Na madrugada desta segunda-feira (27) a Policia Militar o apresentou o suspeito de ter matado Jailson ao Plantão Policial e ele teria, segundo informações, confessado o crime. Após depoimentos ao delegado de plantão foi decretada sua prisão preventiva para aguardar os tramites da Justiça.

Jailson trabalhava no setor administrativo do Instituto Federal de Votuporanga, era membro da Igreja Assembleia de Deus – Ministério Belém do bairro Pozzobon, além de ter trabalhado na Secretaria Municipal de Saúde.