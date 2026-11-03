Força Tática prende ladrão que roubou carro após pedir ajuda a morador em Votuporanga 

Sob ameaça, suspeito roubou veículo, celular e dinheiro da vítima durante o feriado de Finados; prisão ocorreu poucas horas depois, na zona norte da cidade.

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (2.nov), feriado de Finados, após pedir ajuda a um morador e, durante o trajeto, anunciar um assalto e roubar o veículo da vítima em Votuporanga/SP.

Segundo informações apuradas, o suspeito chegou a uma residência alegando precisar de uma carona até o bairro Figueiras, na zona sul da cidade. A vítima aceitou ajudá-lo, mas, durante o percurso, o homem anunciou o assalto.

Mediante ameaça, o criminoso roubou um VW/Gol, além de um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Na sequência, abandonou a vítima no bairro Figueiras e fugiu com o veículo em direção à zona norte do município.

Após serem acionadas, equipes da Força Tática, com apoio do policiamento territorial da Polícia Militar e da Polícia Militar Ambiental, iniciaram buscas e montaram um cerco em diversos pontos da cidade.

As diligências resultaram na localização do suspeito na região do bairro Colinas, nas proximidades do antigo Frigorífico Quatro Rios. O homem foi abordado, preso e conduzido à Central de Flagrantes.

De acordo com a Polícia Militar, o investigado possui antecedentes criminais. Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.