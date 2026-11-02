Caminhão tomba na Euclides da Cunha e carga de algodão pega fogo na região de Estrela d’Oeste

Acidente provocou interdição parcial da rodovia e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e DER; não houve registro de vítimas

Um caminhão carregado com plumas de algodão tombou na manhã de sábado (31), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho entre Estrela d’Oeste e Fernandópolis. Parte da carga ficou espalhada às margens da pista e um princípio de incêndio mobilizou equipes de emergência.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 566,5, na pista sentido Fernandópolis, nas proximidades da empresa Ponzan Alimentos. Um dos reboques do veículo tombou no acostamento, provocando o derramamento de fardos de algodão.

Após o tombamento, parte do material começou a pegar fogo. O Corpo de Bombeiros de Fernandópolis foi acionado e realizou o combate às chamas, além do resfriamento da carga, para impedir que o incêndio atingisse outros fardos.

A ocorrência também mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsáveis pela sinalização, orientação dos motoristas e acompanhamento dos trabalhos de remoção da carga.

Durante o atendimento, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada, exigindo atenção redobrada dos condutores que trafegavam pelo trecho.

Apesar do tombamento e do princípio de incêndio, não houve registro de vítimas.

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram esclarecidas. Também não foram divulgadas informações sobre o prejuízo causado à carga transportada.

A Rodovia Euclides da Cunha é uma das principais ligações rodoviárias do Noroeste Paulista, utilizada diariamente para o transporte de cargas e o deslocamento entre municípios da região. (Foto reprodução Região Noroeste)