Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

Homem com mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal foi localizado durante patrulhamento na região central e encaminhado à Central de Flagrantes.

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (3.nov), na região central de Votuporanga/SP.

Segundo a corporação, por volta das 20h06, equipes do Comando Grupo Patrulha (CGP 3) realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Após diligências, os policiais localizaram o homem na Rua Piauí, no Centro, e realizaram a abordagem. Durante consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência de um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.

Diante da confirmação da ordem judicial, os policiais militares deram voz de prisão ao indivíduo, informaram seus direitos constitucionais e o conduziram à Central de Flagrantes.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem permaneceu à disposição da Justiça.