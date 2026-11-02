Carreta bitrem tomba na Washington Luís e motorista fica preso às ferragens em Mirassol

Acidente ocorreu na manhã de domingo, no quilômetro 453 da rodovia; caminhoneiro foi resgatado com ferimentos moderados e encaminhado ao hospital

Uma carreta bitrem graneleira, de nove eixos, tombou na manhã deste domingo (1º), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Mirassol, na região de São José do Rio Preto. O motorista ficou preso às ferragens da cabine e precisou ser retirado por equipes de resgate.

O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do quilômetro 453. Com o tombamento, a carreta ficou com as rodas voltadas para cima, no canteiro central da rodovia.

De acordo com a concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pela administração do trecho, o atendimento à ocorrência teve início às 8h07. Equipes de socorro da concessionária e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para realizar o desencarceramento do caminhoneiro.

Após ser retirado da cabine, o motorista recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. Ele apresentava ferimentos considerados moderados e foi encaminhado ao Hospital São Pedro na Providência de Deus, em Mirassol.

Durante os trabalhos de resgate, a faixa da esquerda da pista norte precisou ser interditada temporariamente. Equipes operacionais atuaram na sinalização da rodovia e na orientação dos motoristas que passavam pelo trecho.

Apesar da complexidade da ocorrência, o atendimento foi concluído e a rodovia totalmente liberada às 9h03, conforme informações divulgadas pela concessionária.

As causas do tombamento ainda não foram esclarecidas. Também não foram divulgadas informações atualizadas sobre a evolução do quadro clínico do caminhoneiro após sua entrada na unidade hospitalar.

A ocorrência mobilizou profissionais do Corpo de Bombeiros e da concessionária, que trabalharam conjuntamente para retirar a vítima das ferragens e restabelecer as condições de tráfego na rodovia. (Foto reprodução Diário da Região)