Maior fabricante de veículos elétricos do mundo terá concessionária em Votuporanga 

As obras da BYD já estão em andamento e reforçam a consolidação do município como polo regional dos setores automotivo e de serviços especializados. A inauguração está prevista para o início de 2027.

Votuporanga segue ampliando sua participação no mercado automotivo regional com a chegada de novos investimentos privados. As obras da futura concessionária BYD, a maior fabricante de veículos elétricos e híbridos do mundo, estão em andamento na Avenida Ângelo Bimbato, com inauguração prevista para o início de 2027.

A instalação da nova unidade amplia a presença de grandes marcas do setor automobilístico em Votuporanga e traz perspectivas de geração de empregos diretos e indiretos, além de movimentar segmentos ligados ao comércio e à prestação de serviços. A expectativa é de que o empreendimento também contribua para fortalecer a posição da cidade como referência comercial para consumidores de municípios da região.

Segundo o prefeito Jorge Seba (PSD), a chegada de novos investimentos privados é importante para ampliar as oportunidades de trabalho e renda, além fortalecer a economia local: “Quando uma empresa decide investir em Votuporanga, ela demonstra confiança no potencial econômico da nossa cidade. E é isso que queremos: novos empreendimentos, mais oportunidades de emprego e uma economia cada vez mais forte. O desenvolvimento acontece quando conseguimos criar condições para que as empresas cresçam, invistam e gerem oportunidades para a nossa população. A chegada de mais uma concessionária representa justamente esse movimento de expansão que queremos continuar estimulando”, afirmou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário, que divulgou o andamento das obras, ressalta que a ampliação da rede de concessionárias também pode beneficiar outros setores da economia: “Uma concessionária não movimenta apenas a venda de veículos. Existe toda uma cadeia de atividades envolvida, desde a contratação de profissionais até os serviços de manutenção, seguros, financiamentos e fornecedores. Por isso, cada novo investimento tem importância para o desenvolvimento econômico. Votuporanga possui um comércio consolidado, uma rede de serviços diversificada e atende consumidores de várias cidades da região. Nosso trabalho é continuar fortalecendo esse ambiente para atrair novos negócios e gerar mais empregos e renda”, destaca o secretário.

Expansão

A chegada da BYD dá continuidade ao processo de ampliação do setor automotivo de Votuporanga. Em agosto de 2025, o município recebeu a concessionária Hyundai Golden Motors, instalada na Avenida José Marão Filho, aumentando a oferta de marcas e serviços especializados na cidade.

Além da Hyundai, Votuporanga já conta com estabelecimentos de marcas como Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Honda, Toyota, Nissan, Renault e Jeep, formando uma rede de comércio e serviços que atende também à demanda de municípios vizinhos.

O novo investimento reforça esse cenário de expansão do município como polo regional de comercialização e de serviços automotivos. A implantação da unidade BYD também abre perspectivas para a qualificação profissional em áreas ligadas à manutenção e ao atendimento de veículos eletrificados, segmento que vem ampliando sua participação no mercado brasileiro.