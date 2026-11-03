Neoenergia Elektro lança edital de R$ 36 milhões para financiamento de projetos em SP e MS

Interessados poderão apresentar propostas de projetos, seguindo os critérios técnicos e comerciais definidos no edital da chamada, disponível na página da Neoenergia.

O Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro está com edital de Chamada Pública aberto. Com investimento de R$ 36 milhões, os interessados poderão apresentar propostas de projetos, seguindo os critérios técnicos e comerciais definidos no edital da chamada, disponível na página da Neoenergia (www.neoenergia.com). Os recursos contemplarão projetos para diferentes setores – industrial, rural, poder público, comércio e serviços, serviços públicos, residencial (condomínios) e iluminação pública – nas áreas de atuação da companhia nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A iniciativa, regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), visa fomentar projetos que promovam o uso racional da energia elétrica. Serão selecionados projetos que contemplem a melhoria das instalações elétricas, incluindo ações de RELED, a geração com fonte incentivada (solar fotovoltaica) e o armazenamento de energia (BESS).

Os interessados devem seguir os critérios técnicos e comerciais definidos em cada documento, disponível na página da Neoenergia – https://www.neoenergia.com/eficiencia-energetica/chamadas-publicas-de-projetos

Cronograma

O prazo para esclarecer as dúvidas, por meio do portal da Chamada Pública vai até 7 de janeiro de 2027. O prazo para recebimento das propostas de projetos se estende até o dia 14 de janeiro de 2027. Para consultar todos os documentos pertinentes ao processo, acesse o site da Neoenergia e procure o banner Chamada Pública de Eficiência Energética.

Tipologias e recursos