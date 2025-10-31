Empresário de Votuporanga morre em acidente na Rodovia Euclides da Cunha 

Fernando Alves de Mattos, de 44 anos, proprietário da loja 3M Motos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Acidente ocorreu por volta das 10h, no trecho de Estrela d´Oeste/SP.

O empresário de Votuporanga/SP, Fernando Alves de Mattos, de 44 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (30.out), em decorrência de um acidente na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho de Estrela d´Oeste/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 10h, Fernando Alves de Mattos, proprietário da loja 3M Motos, conduzia uma motocicleta no sentido Jales/SP/Fernandópolis/SP, quando por motivos que ainda serão apurados, colidiu contra uma carreta que seguia no mesmo sentido. Com o impacto, a motocicleta pegou fogo e ficou completamente destruída, já Fernando não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local.

Testemunhas relataram que o acidente ocorreu em um trecho conhecido pelo tráfego intenso de veículos pesados. A batida foi tão forte que partes da motocicleta ficaram espalhadas pela pista, dificultando o trabalho inicial das equipes de resgate.

O motorista do caminhão, em estado de choque, foi atendido por uma equipe de resgate e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar Rodoviária isolou o local e acionou a Polícia Técnico-Científica para apurar as circunstâncias do acidente. O trecho da pista ficou interditado por quase uma hora no sentido interior/capital.

O corpo de Fernando Alves de Mattos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Fernandópolis para identificação e exames necroscópicos.

A Polícia Civil de Estrela d’Oeste instaurou inquérito para investigar as causas e eventuais responsabilidades pelo acidente.

Fernando Alves de Mattos deixou a esposa Fernanda e a filha Bianca, a mãe Ivani, o pai Reinaldo, e os irmãos: Thiago e Carlos Eduardo; além de demais familiares e vasto círculo de amigos e clientes.

Até o fechamento desta reportagem não havia informações sobre horário e local de sepultamento.

